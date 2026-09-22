Trump ya piensa en recular en su ofensiva con los medios: dejará entrar a la Casa Blanca a todos los periodistas si se lo dice un juez

Los detalles Se muestra dispuesto a eliminar el veto a 'CNN', 'MSNOW' y 'Politico', que han sido expulsados de las coberturas informativas de la Casa Blanca por, según Trump, publicar "noticias falsas".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado disposición a reconsiderar su veto a ciertos medios que, según él, "difunden noticias falsas". Este martes aseguró que, si un juez lo decide, permitirá la entrada a la Casa Blanca a 'CNN', 'MSNOW' y 'Politico', quienes han demandado a su administración. Sin embargo, en la Asamblea General de la ONU, Trump se enfrentó a periodistas de 'CNN', acusándolos de publicar "noticias falsas". Marco Rubio, por su parte, defiende el veto, argumentando que no es grave expulsar a algunos periodistas. El 'New York Times' ha decidido no publicar fotos de la Casa Blanca en solidaridad con los medios afectados hasta que un tribunal evalúe las demandas.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cambiar de opinión. O mejor dicho, está dispuesto a recular en su veto a determinados medios que, según él, "difunden noticias falsas". Este martes ha asegurado que, si así lo decide un juez, permitirá de nuevo la entrada a la Casa Blanca a 'CNN', 'MSNOW' y 'Politico'. Los mismos que no han dudado en demandar a la Administración Trump.

Este es el nuevo mensaje del expresidente, aunque en la mañana de este martes, a su llegada a la Asamblea General de la ONU, se encaraba con los periodistas allí presentes de la cadena 'CNN'. Se ha acercado para decir que solo publican "noticias falsas". Ni siquiera sabía qué hacían siguiendo sus pasos.

Por otro lado, encontramos a Marco Rubio, que, yendo un poco por detrás de su presidente, se ha quedado en la defensa del veto a los medios. Todo porquer, en su opinión, tampoco es para tanto expulsar a unos pocos periodistas de la Casa Blanca de Estados Unidos.

"No vamos a cerrar 'CNN'. No hay un montón de policías o soldados echando abajo las puertas de 'MSNBC' o 'MSNOW', como sea que se llame, arrestando a la gente y desenchufándola de la red", ha querido justificar Rubio. "Simplemente ya no se les permite trabajar desde el espacio de trabajo en la Casa Blanca".

Mientras tanto, el 'New York Times' ha anunciado que mantendrá la decisión de no publicar ni distribuir las fotografías captadas por su equipo del grupo de fotógrafos de la Casa Blanca. Quieren así apoyar a los compañeros afectados por la ofensiva de Trump.

Aseguran que no cambiarán su decisión hasta que un tribunal evalúe las demandas presentadas contra esa medida. "Continuaremos sin publicar ni distribuir las imágenes captadas por el grupo de prensa de la Casa Blanca en apoyo a los medios de comunicación amenazados por el presidente Trump", ha explicado el departamento de comunicaciones del diario neoyorquino.