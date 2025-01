Trump pide en Davos que los países de la OTAN eleven su gasto en Defensa al 5% de su PIB

Donald Trump se ha presentado este jueves ante el foro de Davos como el salvador de América. Apenas cuatro días después de tomar posesión como presidente de Estados Unidos, Trump ha insistido en que ha comenzado la época dorada, pero para el resto su discurso es agresivo. Mientras a los países de la OTAN les ha pedido más gasto en Defensa, un 5% de su PIB, Trump ha considerado también que Europa está tratando de manera "injusta" a Estados Unidos.

Así lo ha asegurado en su intervención telemática de este jueves en el Foro Económico de Davos y en el que ha instado a que los aliados de la OTAN eleven tres puntos porcentuales por encima de su objetivo actual.

"Voy a pedir a todas las naciones de la OTAN que aumenten el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB que es como debería haber sido hace años", ha comentado Trump. Ahora, tal y como ha indicado, está al 2% y muchas naciones no lo pagaban hasta que el republicano llegó a la Casa Blanca. "Les insistí que pagaran y lo hicieron porque Estados Unidos estaba pagando la diferencia hasta ese momento y eso era injusto para EUU", ha asegurado.

Pero Trump no solo se ha quedado ahí. En su intervención, delante de los empresarios más poderosos del mundo, ha lanzando un mensaje para las empresas. Los ha invitado a ir a Estados Unidos a producir en su país. Si aceptan su propuesta, dice que tendrán impuestos bajos. En cambio, si no la aceptan, Trump ha avisado que tendrán que pagar aranceles.

"Si no fabrican su producto en Estados Unidos, lo cual es su prerrogativa, entonces simplemente tendrán que pagar un arancel, de montos variables", ha avisado Trump.

Trump considera que el déficit chino no se puede seguir siendo tan alto

Trump ha querido tratar todos los temas de actualidad que le afectan. Sobre China y su relación con el presidente Xi Jinping, ha dicho que es buena, pero ha matizado que la relación de Estados Unidos con China tiene que ser justa, porque considera que el déficit chino no se puede seguir siendo tan alto.

El presidente de Estados Unidos ha asegurado que no se puede permitir la guerra en Ucrania y que para ponerle fin de manera inmediata se va a reunir con Putin. Ha llegado a decir, incluso, que Ucrania es una carnicera. "Es una guerra que no debería haber empezado nunca. Si yo hubiera sido presidente no habría empezado nunca", ha asegurado.

Además, el presidente de Estados Unidos también ha pedido a Arabia Saudí y a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a bajar los precios del petróleo.

"Voy a pedir Arabia Saudí y a la OPEP que bajen el precio del petróleo. Tienen que reducirlo, lo cual, francamente, me sorprende que no lo hicieran antes de las elecciones. No demostraron mucho cariño. Me sorprendió un poco eso", ha dicho.

"La UE nos trata de manera muy injusta"

Durante su conexión con Davos, el presidente estadounidense ha asegurado que la Unión Europea (UE) "nos trata muy, muy injustamente" con barreras no arancelarias y que Washington va a tomar medidas, pero "siendo constructivo".

"Tenemos cientos de miles de millones de dólares en déficit (comercial) con la UE y nadie está feliz con eso y vamos a hacer algo para resolverlo", ha comentado Trump desde Washington.

De esta manera, el republicano ha lamentado que es difícil competir en la UE para las empresas estadounidenses y no "hay razones" por las que el proceso de aprobaciones de los estados miembros no pueda "ir más rápido". "Estoy intentando ser constructivo porque amo a Europa. Amo los países europeos, pero el proceso es muy complejo, pero tratan a los Estados Unidos de América muy injustamente con los impuestos del valor añadido y otros impuestos que imponen", ha añadido.