Pedro García Cuartango, sobre las "hipotéticas negociaciones" entre Rusia y Ucrania: "Es difícil que lleguen a buen puerto"

El periodista analiza la situación actual entre estos países. "No sé cuál podría ser el punto de inflexión para llegar a una tregua y posteriormente a un acuerdo de paz", expone en este vídeo.

Este 23 de enero, se cumplen ya 1.060 días desde la invasión de Rusia a Ucrania y el periodista Pedro García Cuartango asegura que esas "hipotéticas negociaciones" de las que se está hablando, "es difícil que lleguen a buen puerto".

Primero, señala el periodista, "porque Putin ya ha dejado claro que no va a ceder los territorios que se han anexionado por la fuerza como los del este de Ucrania", y en segundo lugar, porque "es difícil que Zelensky acepte la pérdida de soberanía de casi un 25% del país", por tanto, no sé cuál es o cuál puede ser "el punto de desbloqueo", afirma.

Igualmente, cree Cuartango que Donald Trump "ha pecado de optimismo" diciendo que iba a solucionar el conflicto en cuanto llegase al poder y "no ha hecho aún ninguna propuesta". No obstante, lo cierto es que "los dos países están pagando un altísimo coste por la guerra", según Cuartango, "y no sé cuál podría ser el punto de inflexión para llegar a una tregua y posteriormente a un acuerdo de paz". En el vídeo, completa su intervención.