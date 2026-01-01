Trump y Netanyahu estrechan lazos celebrando juntos el Ano Nuevo mientras Gaza espera un alto el fuego real

Los detalles El primer ministro israelí ha sido uno de los cientos de invitados por el presidente estadounidense en la fiesta de Nochevieja que ha organizado en su residencia de Mar-a-Lago.

Donald Trump presumió de haber logrado una paz en la Franja de Gaza, aunque en la práctica los palestinos continúan siendo atacados por el Ejército israelí. A pesar de esta realidad, ni Trump ni Benjamin Netanyahu parecen preocupados, ya que celebraron juntos la Nochevieja en Mar-a-Lago, Florida. La invitación a Netanyahu, el único líder extranjero presente, refleja el buen estado de las relaciones entre ambos gobiernos. Previamente, se reunieron para discutir la segunda fase del alto el fuego en Gaza. Durante la fiesta, Trump defendió su política de aranceles y expresó su deseo de paz mundial para 2026, a pesar de su apoyo a un posible ataque israelí contra Irán.

Donald Trump sacó pecho ante el mundo de haber conseguido una paz en la Franja de Gaza que solo dicta un papel porque la realidad es que los palestinos siguen siendo atacados por el Ejército israelí.

A pesar de ello, ni el presidente estadounidense ni Benjamin Netanyahu parecen muy preocupados por la situación y han pasado juntos la Nochevieja ya que el republicano incluyó al primer ministro israelí entre los invitados a su fiesta organizada en su residencia privada de Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

La invitación refleja el buen estado de las relaciones entre ambos gobiernos ya que el israelí ha sido el único líder extranjero al que Trump ha invitado a la fiesta, según ha informado la propia oficina del primer ministro de Israel.

Una fiesta que llega después del encuentro que mantuvieron este lunes para hablar de cómo abordar la segunda fase del alto el fuego en el enclave palestino, una reunión (la segunda desde la tregua) de la que no se dieron más detalles.

Durante el evento, Trump pronunció un breve discurso en el celebró su política de imposición de aranceles y aseguró que su deseo para 2026 es la paz en el mundo, algo que choca frontalmente con su apoyo público a un ataque de Israel si Irán vuelve a su programa de armas de destrucción masiva.

