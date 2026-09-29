Trump se mantiene frente a los avisos de la IA tras reunirse con sus CEO: defiende la "gran ventaja" de EEUU y llama a la "autorregulación"

Los detalles El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cree que su reunión del martes con líderes del sector de la inteligencia artificial fue muy buena y "muy productiva, extremadamente cordial".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha vuelto a plantar ante los avisos de expertos y desarrolladores sobre los peligros de la inteligencia artificial. Da igual que sus propios creadores aseguren que antes de que acabe la década la IA podrá matarnos a todos. Tampoco le importan los casos reconocidos de ataques con IA díscola. Porque este martes, Trump se ha reunido con los CEO de las grandes empresas de IA para defender esta tecnología como "gran ventaja" de EEUU y llama a la "autorregulación".

Tras dicho encuentro, Trump ha asegurado que se ha dado un debate con líderes del sector de la inteligencia artificial muy bueno. En definitiva, han vivido una charla "muy productiva y extremadamente cordial" en la que han acordado que las empresas "colaborarán con las comunidades locales, especialmente en lo referente a los centros de datos, y trabajarán para lograr la satisfacción de la comunidad". Por ello, cree que "los líderes de la IA quieren hacer lo correcto".

Con esto se queda Trump de su reunión con los CEO de Nvidia Corp., Anthropic, Palantir Technologies Inc, OpenAI, Meta Platforms Inc.

Porque, pese a que el almuerzo giró en torno a los riesgos de la inteligencia artificial, Trump solo quiere superar a China en su carrera por controlar la IA. Por ello, ha dejado muy claro que no quiere colaborar con el líder chino, Xi Jinping. De hacerlo, dificultaría que las empresas estadounidenses desarrollen productos mejores que los de sus homólogas chinas. Solo apuesta por la autoregulación como medida "muy importante sobre la IA".

"Ahora estamos por delante de China y de todos los demás, y quiero que siga siendo así", ha declarado Trump en un acto celebrado en Washington. Además, ha desvelado que habló sobre IA con Xi durante la visita que realizó a Estados Unidos la semana pasada.

*Noticia en ampliación.

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