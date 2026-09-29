Trump descarta rebajar las sanciones a Irán a cambio de concesiones en su programa nuclear: "No les he ofrecido nada"

La otra cara El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, asegura que esperan una respuesta por parte de EEUU tras mantener conversaciones indirectas a través de mediadores cataríes en Nueva York para alcanzar un pacto que ponga fin a la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desmentido informaciones de Axios que afirman que ofreció levantar sanciones a Irán a cambio de concesiones nucleares. Trump calificó la noticia como falsa y un bulo destinado a criticarlo. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, expresó que esperan una respuesta de Estados Unidos tras conversaciones indirectas mediadas por Catar en Nueva York. Irán propuso reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar conversaciones nucleares si se levantan sanciones y bloqueos, pero Trump rechazó la oferta, manteniendo la tensión en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha negado este lunes estar dispuesto a ofrecer a Irán un levantamiento de sanciones y el desbloqueo de fondos congelados a cambio de concesiones por parte de Teherán en cuanto a su programa nuclear --uno de los puntos calientes de las negociaciones entre ambos países beligerantes--, instando al medio que lo ha recogido, el portal de noticias Axios, a retirar la información.

"Axios acaba de publicar una noticia según la cual 'Trump' habría ofrecido a Irán el levantamiento de las sanciones y la desbloqueo de los fondos congelados. Esto es falso. ¡No les ofrecí nada!", ha defendido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales.

Al hilo, ha defendido que "la noticia de Axios, como la mayoría de las demás, es un bulo utilizado únicamente para satisfacer su síndrome de trastorno por Trump", condición con la que el mandatario norteamericano acostumbra a diagnosticar a críticos, opositores y miembros de la prensa.

En el mismo mensaje, el magnate republicano ha reclamado que los responsables del citado medio "deberían retirar esta noticia falsa de inmediato", algo que no ha sucedido con una información que ya refleja su desmentido y que, citando a funcionarios estadounidenses, recoge que el presidente estaría dispuesto a aliviar las sanciones contra Irán y a desbloquear fondos iraníes congelados a cambio de que la República Islámica adopte medidas concretas en relación con su programa nuclear.

"Sin cambios" en las posiciones de Irán

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, dijo que espera una respuesta de Estados Unidos tras las conversaciones indirectas mantenidas la víspera a través de mediadores cataríes en Nueva York para alcanzar un pacto que ponga fin a la guerra en Oriente Medio.

En una entrevista con la agencia pública iraní Irna, el jefe de la diplomacia persa señaló que el lunes su delegación se reunió con "los intermediarios cataríes" con la intención de "allanar el camino para el cumplimiento de las condiciones", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara la propuesta de paz de Teherán durante el fin de semana.

En los márgenes de la Asamblea General de la ONU, Irán planteó un proyecto para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días y reanudar las conversaciones nucleares, a cambio de que Estados Unidos levantara el bloqueo naval de los puertos iraníes, suspenda las sanciones a su crudo y restablezca el alto el fuego.

Tras el rechazo inicial de Trump, que continúa presionando para que Teherán haga concesiones en materia nuclear, los iraníes han "vuelto a plantear a la parte estadounidense" el "plan de siete puntos".

"Puedo afirmar categóricamente que no ha habido ningún cambio en las posiciones de Irán", dijo. "Si hay una respuesta, los cataríes nos la harán llegar y se tomará una decisión en Teherán en función de ella", señaló Araqchí, quién reiteró que "no habrá cambios" en su postura en torno al estrecho de Ormuz ni en el campo nuclear.

La guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán entra en el octavo mes y se encuentra en un punto muerto, con la intensificación de las sanciones norteamericanas y ataques ocasionales de Teherán contra petroleros en el estrecho de Ormuz.

Desde el inicio de la guerra, la mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares o legaciones estadounidenses han sido objetivo de ataques de Irán, que ha obstaculizado el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz mediante ataques ocasionales contra barcos y buques.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido