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Nueva ocurrencia de la Casa Blanca

Trump lanza una web para homenajear a Cristóbal Colón como "el héroe estadounidense original"

Los detalles La página presenta una detallada cronología de los viajes de Colón al continente americano entre 1492 y 1502 acompañados con imágenes y vídeos creados por inteligencia artificial (IA) y le define como "el héroe estadounidense por excelencia".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparece ante periodistas en la Casa Blanca El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparece ante periodistas en la Casa BlancaAgencia AP
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La Casa Blanca ha lanzado este lunes una página web para homenajear a la figura de Cristóbal Colón coincidiendo con el Día de la Hispanidad. En este nuevo dominio, el Gobierno estadounidense ha presentado a Colón como "el héroe estadounidense por excelencia" que "navegó hacia el oeste y descubrió un Nuevo Mundo"

Con motivo del 12 de octubre, fecha conocida en EEUU como Día de Colón, el Gobierno de Donald Trump ha puesto en marcha este portal, en el que se recorre la vida de Cristóbal Colón hasta su llegada a América en 1492. Esta decisión llega después de que en 2025, Trump decidiese recuperar la proclamación única del Día de Colón después de que durante la Administración de Joe Biden (2021-2024) se conmemorara también el Día de los Pueblos Indígenas.

La página presenta una detallada cronología de los viajes de Colón al continente americano entre 1492 y 1502 acompañados con imágenes y vídeos creados por inteligencia artificial (IA). "El héroe estadounidense por excelencia, un gigante de la civilización occidental y uno de los hombres más valientes y visionarios que jamás haya pisado la faz de la Tierra", recoge el portal sobre Colón.

Además, también celebra la recuperación de una estatua en su honor que ahora se encuentra en el recinto de la Casa Blanca después de que en 2020 fuera derribada y arrojada al puerto de Baltimore en una protesta el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos.

Trump también publicó un mensaje en X calificando a Cristobal Colón de "héroe", haciéndose eco de la frase de Tony Soprano en la serie Los Soprano. En los últimos años ha crecido en Estados Unidos el número de estados, ciudades y activistas que en torno al 12 de octubre organizan protestas anticoloniales en las que cuestionan la narrativa tradicional y buscan poner el foco en las comunidades nativas.

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