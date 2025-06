Trump juega al despiste sin aclarar su pretensión de un "cambio de régimen" en Irán: "Si el actual es incapaz de hacerlo grande de nuevo ¿Por qué no?"

Sí, pero El presidente norteamericano no ha sido el único en su Administración que ha dejado esta puerta abierta. Por ejemplo, la portavoz de la Casa Blanca se ha planteado un interrogante similar: "¿Por qué no debería el pueblo iraní levantarse contra este régimen terrorista y brutal?".

La gran duda es si el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, apuesta por intentar cambiar el régimen iraní. Interrogante que surge entre cruces de bombardeos y después de que el republicano haya escrito en Truth Social un nuevo lema: MIGA, es decir, "Make Iran Great Again", una derivada del que copan sus gorras. El norteamericano se pregunta si el ayatolá Ali Jameneí no puede hacer grande a Irán de nuevo, por qué no tendría que cambiar el régimen.

Si Trump tiene una especialidad es la de jugar al despiste. Prueba de ello, las declaraciones de gente de su Administración como las de su secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien sostuvo que la misión estadounidense sobre Teherán "no ha sido sobre un cambio en el régimen". Además, su vicepresidente, J.D. Vance, negó que haya una "guerra" con Irán.

Pero, Trump cambia de forma continua su relato, pues ahora ha dejado la puerta abierta a acabar con Jameneí y su régimen, después de asegurar en una publicación en su red social conocer "dónde se esconde el llamado Líder Supremo". A estas palabras se suman las de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien ha asegurado que "si se niegan a participar en la diplomacia en el futuro, ¿por qué no debería el pueblo iraní levantarse contra este régimen terrorista y brutal?".

De esta manera, el mandatario estadounidense se alinearía con los deseos de Israel, pues "lo que quería [Benjamín] Netanyahu es que el régimen cayera", ha recordado la analista internacional Ruth Ferrero, quien subrayó que ahora "parece que se están sumando a ese caballo los americanos". Eso sí, los expertos recuerdan que tampoco sería la primera vez que EEUU intenta intervenir en Irán. De hecho, Ferrero destaca que "la última vez no le salió bien", siendo "el régimen de los ayatolás fruto de eso".

El cambio de régimen podría incluso venir desde dentro. Antes de la intervención, ya comenzó a urdirse un complot para apartar del poder a Ali Jameneí, según cuenta la revista 'The Atlantic'. Detrás de ese plan estaría un grupo de empresarios, políticos y militares iraníes, así como familiares de clérigos de alto rango. Sin embargo, para apartarle la Asamblea de Expertos debería votar a un nuevo candidato.

Algo poco probable en medio de ataques israelíes que han llevado al ayatolá a permanecer escondido, al encontrarse en el punto de mira. Si bien Trump admite que "no es políticamente correcto utilizar el término 'cambio de régimen'", subraya que "si el actual régimen iraní es incapaz de hacer a Irán grande de nuevo ¿Por qué no habría un cambio de régimen?".