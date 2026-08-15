Trump insiste en el "ataque comunista" sobre EEUU y apunta a Nueva York: "La izquierda radical es una pesadilla en materia de crimen"

¿Qué ha dicho? El presidente, en un acto desde el Estado neoyorquino, ha cargado contra la gobernadora demócrata y afirma que "firmó una nueva ley mortal y sediciosa que busca liberar a criminales migrantes de la cárcel y soltarlos para que depreden a inocentes ciudadanos".

Donald Trump ha centrado su atención en Nueva York, criticando lo que él llama "ataques comunistas" en el estado, durante un acto policial. Ha acusado a la gobernadora demócrata, Kathy Hochul, de ser parte de la "izquierda radical" y responsable de un aumento en la criminalidad, afirmando que ha liberado a criminales peligrosos. Trump se ha elogiado a sí mismo por un supuesto descenso histórico en los índices de criminalidad durante su mandato, citando detenciones y procesos penales aumentados. Según él, las muertes de policías han disminuido significativamente y los delitos violentos han caído notablemente. "Estamos demostrando lo que es posible con un presidente que apoya a la Policía", concluyó.

Donald Trump ha puesto la mirada en Nueva York. Ha puesto la mirada en, concretamente, los "ataques comunistas" que según él se suceden sobre el Estado. Así lo ha dicho en un acto policial en tal lugar, donde además de presumir y de atribuirse un descenso histórico en los índices de criminalidad ha atacado a los demócratas.

Ha atacado, directamente, a Kathy Hochul, gobernadora demócrata de Nueva York a la que tilda de "izquierda radical": "En ningún lugar es más evidente el ataque comunista a la sociedad de EEUU como en Nueva York".

"La izquierda radical ha sido una pesadilla en materia de crimen", insiste un Trump que afirma que bajo el mandato demócrata "se ha liberado a peligrosos criminales inmediatamente después del arresto": "Hochul ha desencarcelado a asesinos convictos que mataron a policías neoyorquinos".

Porque dice Trump que la gobernadora "firmó una nueva ley mortal y sediciosa" que hace de Nueva York un "Estado santuario: "Quiere liberar a criminales migrantes de la cárcel y soltarlos para que depreden a inocentes neoyorquinos".

En cuanto a eso, el republicano se ha alabado a sí mismo y a una gestión que, dice, ha provocado un histórico descenso en la criminalidad: "Desde que asumí el cargo, las fuerzas del orden federales han arrestado a 1,2 millones de criminales en todo el país y los procesos penales se han aumentado en más del 50%".

"El FBI casi ha duplicado las detenciones por delitos violentos", cuenta un Trump que asegura que "las muertes de policías en actos de servicios han caído a su nivel más bajo en 80 años".

En materia de seguridad ciudadana, el presidente estadounidense ha subrayado que en el último ejercicio se registraron 3.100 homicidios y 10.000 agresiones sexuales menos y una caída de más de un millón de casos en el total de delitos violentos en comparación con el año previo a su mandato, con descensos notables en "robos" generales y "robo de vehículos".

"Estamos demostrando lo que es posible cuando finalmente hay un presidente en la Casa Blanca que apoya a la Policía", ha concluido el mandatario estadounidense, de vuelta en su estado natal.

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