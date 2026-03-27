Trump gana tiempo con su nuevo ultimátum a la espera de la contraoferta de Irán que negocia un Vance en contra de la guerra

Entre líneas Trump cambia de estrategia ante la caída de su popularidad y las consecuencias económicas que está provocando el cierre de Ormuz.

Donald Trump afirma que la situación en Irán es favorable para Estados Unidos, aunque ha extendido el ultimátum a Irán hasta el 6 de abril para alcanzar un acuerdo. Trump asegura que esta extensión fue solicitada por Irán, aunque Teherán lo niega. Se espera que Irán presente una contraoferta al plan de paz de 15 puntos de EE.UU. Trump busca ganar tiempo para desplegar tropas en Oriente Medio mientras enfrenta un descenso en su popularidad. El secretario de Estado, Marco Rubio, asegura que la guerra terminará en semanas y que no será necesaria una invasión terrestre. El vicepresidente JD Vance lidera las negociaciones con Irán, mientras los conflictos en la región continúan afectando la economía global.

Donald Trump ha ganado tiempo con la ampliación del ultimátum a Irán, que debería haber terminado este mismo viernes. Aunque sigue insistiendo en que esta guerra, que da por ganada desde hace semanas, va "muy bien" para EEUU, el jueves decidió ampliar hasta el 6 de abril el ultimátum a la República Islámica para llegar a un acuerdo.

El republicano argumentó que lo hacía "a petición del gobierno iraní", que supuestamente le pidió siete días extra. Según dijo, en un arrebato de generosidad, él decidió darles diez "porque me dieron barcos" —en referencia a los buques que pasaron por Ormuz—. Como ya es habitual en este conflicto, las contradicciones llegaron rápidamente y, según el 'Wall Street Journal', Teherán rechazó haber realizado ninguna solicitud.

Más allá del 'quién dijo qué', la Casa Blanca espera que Irán mande una contraoferta al plan de paz de 15 puntos de EEUU. Según 'Reuters', estaba previsto que ocurriese este viernes o sábado. Sin embargo, la respuesta está ahora en duda tras los últimos ataques contra dos siderúrgicas y una instalación nuclear en Irán, que un alto funcionario iraní calificó de "intolerables".

Caída de popularidad

Mientras tanto, la extensión de la tregua a los ataques contra instalaciones energéticas le da tiempo al presidente estadounidense para desplegar a su ejército por Oriente Medio, pensar en los próximos pasos (tanto si triunfan las negociaciones como si no) y buscar la forma de reparar su imagen.

Porque, por mucho que intente aparentar, la 'Operación Furia Épica' no le está saliendo como esperaba y le está afectando en todos los sentidos. Especialmente, en uno de los que él considera lo más importante: su popularidad (por mucho que él diga que "soy más popular que nunca"). "Les gusta que esté protegiendo a nuestro país de lunáticos con armas nucleares", ha afirmado en 'Fox News'.

El rechazo al republicano no ha dejado de crecer en el último mes, en gran parte por las consecuencias económicas que está suponiendo el conflicto. Por eso, la orden es clara: hay que acabar con el conflicto cuanto antes y, al mismo tiempo, transmitir la idea de que se han cumplido todos los objetivos.

De esa última parte se ha encargado este viernes el secretario de Estado, Marco Rubio, que ha salido a reiterar que "el progreso es muy bueno" y a asegurar que la guerra acabará "en cuestión de semanas". "Estamos cumpliendo con el cronograma previsto para esta operación, o incluso adelantándonos, y esperamos concluirla en el momento oportuno, en cuestión de semanas, no de meses", ha declarado a su salida de la reunión con los ministros de Exteriores del G7.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha afirmado que terminarán la operación sin botas sobre el terreno y ha justificado el despliegue de tropas adicionales en la necesidad de estar preparados para "múltiples escenarios". "Podemos cumplir todos nuestros objetivos sin una invasión terrestre, pero tenemos que estar preparados para dar la opción al presidente", ha subrayado.

Vance, al mando de la negociación

Rubio también ha reconocido que las supuestas conversaciones con Irán han sido muy limitadas y que aún están esperando a conocer quién será el interlocutor de las negociaciones. "Hemos tenido un intercambio de mensajes con el régimen iraní. Estamos esperando indicaciones para saber con quién vamos a poder hablar y cuándo", ha esgrimido.

De la parte estadounidense, el principal encargado es el vicepresidente JD Vance. Fue de los menos partidarios de lanzar la ofensiva contra Irán y ahora le toca ponerle fin, algo que se evidenció en la reunión de gabinete, en la que Trump le cedió la palabra a Vance para que explicara la situación con Irán.

Es la primera vez que adquiere tanto protagonismo diplomático en lo que respecta a una crisis internacional, ya que la negociación sobre Gaza fue liderada por Steve Witkoff, Marco Rubio y Jared Kushner. En el caso del diálogo con Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro en Venezuela, el encargado fue Rubio.

'Axios' ha informado de que Vance ya ha comenzado su nueva misión. Según este medio, ha hablado varias veces con Netanyahu, se ha reunido con aliados del Golfo y ha mantenido contactos indirectos con el régimen de los ayatolás.

Mientras el reloj corre, los ataques entre Israel e Irán se mantienen y las consecuencias económicas crecen en todo el mundo, sin ninguna certeza sobre lo que harán ninguno de los actores implicados.

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