Los ataques contra dos siderúrgicas y una instalación nuclear en Irán enfadan a Teherán que retrasa su respuesta al plan de 15 puntos de Trump

El contexto Según 'Reuters', la Casa Blanca esperaba una contraoferta de Irán este viernes o sábado, pero los últimos ataques, calificados como "intolerables" por Teherán, han tensado la negociación.

En un giro inesperado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había decidido extender el plazo de su ultimátum a Irán, prometiendo no atacar instalaciones energéticas iraníes durante diez días. Sin embargo, Israel ha lanzado ataques sobre dos siderúrgicas y una instalación nuclear en Irán, intensificando las tensiones. Irán ahora duda sobre su respuesta al plan de 15 puntos de Estados Unidos para la paz en Oriente Medio. Además, el ejército israelí bombardeó la planta nuclear de Arak y una instalación de uranio en Yazd, justificando sus acciones como medidas para debilitar la economía iraní. En respuesta, Irán ha amenazado con destruir infraestructuras relacionadas con Estados Unidos e Israel en la región.

Hace menos de 24 horas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba que le regalaba más tiempo a Irán. Iba a alargar la fecha límite de su ultimátum y no atacaría durante diez días ninguna instalación o planta energética en Irán. Eso dijo Trump, pero Israel ha dejado caer sus bombas este viernes sobre dos siderúrgicas y una instalación nuclear iraní.

Por ello, Irán ahora asegura que no sabe si va a responder o no al plan de 15 puntos presentado por EEUU para acabar con la guerra en Oriente Medio. Tras los nuevos ataques, consideran que necesitan más tiempo para responder, sin aclarar que vayan a mandar una respuesta o no.

Según las declaraciones de un funcionario iraní a Reuters, juntar los ataques estadounidenses contra Irán y su llamamiento al diálogo son "intolerables".

Y es que, en la jornada de este viernes, el Ejército de Israel ha bombardeado la planta de agua pesada del complejo nuclear de Arak en Irán. Tal y como lo han justificado, habrían detectado "intentos para reparar" la que fuera "una infraestructura clave para la producción de plutonio para armas nucleares".

Aunque también han reconocido que buscan debilitar la economía del régimen de los ayatolás, porque "la planta representaba un importante activo económico para la Organización de Energía Atómica de Irán" y "sus actividades generaban decenas de millones de dólares anuales" para las autoridades iraníes.

Israel también ha informado de la destrucción de una instalación de extracción de uranio en Irán. En este caso, en Yazd, en el centro de Irán. "Esta planta es la única de su tipo en Irán, donde las materias primas extraídas de la tierra se someten a procesos mecánicos y químicos para su posterior uso en el enriquecimiento de uranio. Los ataques se dirigieron contra la infraestructura principal utilizada para estos procesos de producción únicos", han explicado vía comunicado.

La respuesta de Irán, además de poner en duda que respondan al plan de Trump, a sus 15 puntos, ha sido anunciar que van a destruir más infraestructuras dependientes de EEUU e Israel en Oriente Medio y el golfo Pérsico. "Ustedes mismos iniciaron el juego con fuego y los ataques contra infraestructuras. Esta vez la ecuación ya no será 'ojo por ojo'; ¡esperen!", ha advertido en X el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia, Mayid Musavi.

Es más, el alto cargo militar recomendó a los empleados de empresas industriales vinculadas a Estados Unidos e Israel "abandonar de inmediato sus lugares de trabajo para no poner en riesgo sus vidas".

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