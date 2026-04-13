Trump considera reanudar bombardeos "limitados" en Irán tras la interrupción de las negociaciones

Los detalles El 'The Wall Street Journal', que cita a funcionarios y personas conocedoras de la situación, señala que la Casa Blanca estudia varias opciones adicionales al bloqueo del estrecho de Ormuz y, además de esos bombardeos limitados, considera "reanudar una campaña de bombardeos completa" en Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus asesores están considerando reanudar bombardeos "limitados" en Irán para fomentar la negociación de paz, según The Wall Street Journal. Además de estas acciones, la Casa Blanca evalúa un bloqueo temporal del estrecho de Ormuz y presiona a sus aliados para que asuman una misión de escolta militar prolongada. Aunque una campaña de bombardeos completa es "menos probable" debido a la inestabilidad que podría causar en Oriente Medio, Trump mantiene todas las opciones abiertas. A pesar de las amenazas, Trump sigue abierto a una solución diplomática, según sus asesores.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus asesores consideran reanudar bombardeos "limitados" en Irán para desbloquear la negociación de paz con el país persa, tras no haber logrado un acuerdo este domingo, según 'The Wall Street Journal' (WSJ).

El WSJ, que cita a funcionarios y personas conocedoras de la situación, señala que la Casa Blanca estudia varias opciones adicionales al bloqueo del estrecho de Ormuz y, además de esos bombardeos limitados, considera "reanudar una campaña de bombardeos completa" en Irán.

El diario indica que la campaña de bombardeos completa es "menos probable" por la potencial inestabilidad para Oriente Medio y porque el presidente tiene "aversión a conflictos militares prolongados". Otra opción sobre la mesa, agrega, es un bloqueo de Ormuz "más temporal mientras presiona a sus aliados a asumir la responsabilidad de una misión de escolta militar prolongada a través del estrecho en el futuro".

Una portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, dijo al diario que Trump "mantiene todas las opciones adicionales" al bloqueo de Ormuz y consideró que las fuentes están "especulando". Trump, que ha estado este domingo en Florida jugando al golf, hablando con asesores y dando declaraciones a un programa de Fox News, "sigue abierto a una solución diplomática", según asesores citados por el WSJ, pese a prometer el bloqueo y amenazar con ataques a Irán.

"Detestaría hacerlo, pero son sus plantas de desalinización, de agua, sus plantas de generación eléctrica, que son muy fáciles de atacar", indicó al canal conservador, refiriéndose a los ataques.

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