Trump cesa a la embajadora de EEUU en Grecia y expareja de su hijo tras ser acusada de soborno y tráfico de influencias

Los detalles Kimberly Guilfoyle, exnuera del presidente estadounidense, habría pedido al donante republicano Eric Deters que le transfiriera 100.000 dólares a su cuenta de American Express a cambio de darle acceso a altos cargos del Gobierno.

La Casa Blanca ha cesado a Kimberly Guilfoyle, embajadora de Estados Unidos en Grecia, tras revelarse que recibió regalos y solicitó 100.000 dólares a Eric Deters, donante republicano, a cambio de acceso a figuras del Gobierno. Katie Zacharia, nueva secretaria de Prensa, anunció el cese de Guilfoyle, destacando su contribución al equipo. El presidente Donald Trump ya había considerado su despido tras las acusaciones de comisiones irregulares publicadas por 'The Wall Street Journal'. La Oficina del Inspector General del Departamento de Estado investiga si Guilfoyle recibió regalos o favores de empresarios privados.

La Casa Blanca ha anunciado este martes el cese de la embajadora de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle, tras conocerse que habría recibido suculentos regalos y habría pedido a Eric Deters, donante del Partido Republicano, que le transfiriera 100.000 dólares a su cuenta bancaria personal a cambio de darle acceso a las principales figuras del Gobierno estadounidense.

La nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, ha anunciado el cese de Guilfoyle en su primera comparecencia ante la prensa: "Hemos pedido a la embajadora Guilfoyle que dimita. Ha sido un gran activo para el equipo y le deseamos lo mejor".

Unas horas después, la propia Guilfoyle ha anunciado su dimisión como embajadora de Estados Unidos ante Grecia. "Ha sido el honor de mi vida servir a los Estados Unidos de América. Mi más profundo y sincero agradecimiento al pueblo de Grecia por su hospitalidad, asociación y por recibirme con los brazos abiertos"; ha dicho la ya exembajadora a través de su cuenta en la red social X.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ya había asegurado este lunes que estaba "considerando" despedir a Guilfoyle, expareja de su hijo mayor, Donald Trump Jr., tras publicar 'The Wall Street Journal' el presunto cobro de comisiones irregulares. "No estoy contento", afirmó el líder republicano al respecto 24 horas antes de prescindir de los servicios de la diplomática.

"Cariño, necesito que hagas esto por mí"

En los mensajes publicados por 'The Wall Street Journal', Guilfoyle pedía a Eric Deters que le transfiriera 100.000 dólares a su cuenta de American Express el año pasado: "No aparecerá en ningún sitio si transfieres el dinero a American Express".

El propio donante ha sacado a la luz los mensajes con los que Guilfoyle le rogaba que le hiciera ese ingreso. "Ya me han anunciado oficialmente. Cariño, por favor, necesito que hagas esto por mí hoy mismo", aseguraba la política republicana.

Anteriormente, Deters ya había pagado a la exembajadora en concepto de honorarios por congerencias. Del mismo modo, realizó dos pagos similares a dos de los hijos del presidente estadounidente, uno por 200.000 dólares a Donald Trump Jr. y otro de 100.000 dólares a Eric Trump.

En consecuencia, la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado está investigando ahora si Guilfoyle recibió regalos o favores de empresarios privados.

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