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Trump, a la carrera ante las elecciones: promete abaratar el diésel, presume del petróleo venezolano y amenaza a Irán

Los detalles Durante un mitin en Siracusa, el presidente de EEUU ha presumido de los beneficios económicos que, según él, obtiene de territorio venezolano a la par que ha reivindicado que su país ha conseguido Groenlandia "al precio justo: cero".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
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Donald Trump ha vuelto a recurrir a las grandes promesas y a las amenazas para defender su gestión en plena campaña electoral, en un intento de rascar votos sea como sea. Durante un mitin en Siracusa, el presidente de Estados Unidos ha presumido de los beneficios económicos que, según él, obtiene de Venezuela, ha lanzado un ultimátum a Irán y ha reivindicado que su país ha conseguido Groenlandia "al precio justo: cero".

Uno de los mensajes más contundentes ha llegado al hablar de Venezuela y de su petróleo. Trump ha defendido que EEUU se quede con esos recursos y ha justificado su posición con una frase: "Al vencedor le pertenecen los despojos, ¿verdad?". A continuación, ha asegurado que su paíse está obteniendo "miles de millones de dólares al día". El magnate se encuentra a las puertas de las elecciones legislativas de medio mandato, que se celebran el 3 de noviembre.

El mandatario ha presentado así el acceso al petróleo venezolano como uno de los logros de su Administración, al tiempo que ha insistido en el beneficio económico que, a su juicio, supone para Estados Unidos. A su vez, ha elevado el tono contra Irán con una advertencia directa: "O nos da todo Irán, o ya no existirán. Ellos lo saben".

El precio del combustible es otra de las cuestiones que Trump ha situado en el centro del discurso: "Los precios del petróleo ya están cayendo en picado. Así que estamos muy contentos de conseguirlo". En este contexto se enmarca el acuerdo anunciado con Vladímir Putin para que Rusia suministre millones de toneladas de diésel a los mercados estadounidenses y mundial. Trump sostiene que el pacto contribuirá a reducir los precios, aunque el acuerdo ha provocado las críticas del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que considera que los ingresos rusos pueden contribuir a prolongas la guerra en Ucrania.

Pero el presidente estadounidense también ha recurrido a Groenlandia para reivindicar sus logros: "Conseguimos Groenlandia al precio justo: cero", ha afirmado, sin ofrecer en las declaraciones recogidas más detalles sobre esa supuesta conquista. El acto también ha contado con la presencia del exboxeador Mike Tyson, al que Trump ha invitado a subir al escenario. "Mike Tyson, ¿puedes subir aquí?", ha preguntado el republicano. "Me alegra mucho estar aquí con mi presidente", ha respondido el deportista.

Sin embargo, la aparición de Tyson ha quedado eclipsada por un incidente durante el mitin. Una mujer ha sido expulsada después de protestar y hacer una peineta a los asistentes, en medio de los abucheos del público. Trump también ha aprovechado su intervención para arremeter contra sus adversarios políticos y responsabilizar a la izquierda de las críticas que recibe. "A todos les paga la escoria de la izquierda radical".

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