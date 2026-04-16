Trump carga contra el juez que ha paralizado la construcción de su salón de baile: "Es un enorme perjuicio para EEUU"

¿Qué ha dicho? En 'Truth Social', el presidente considera que la decisión judicial "tiene un claro carácter político" y afirma que es "una burla al sistema". El proyecto es uno de los grandes anhelos del republicano en su segundo mandato.

Donald Trump está descontento debido a la decisión del juez federal Richard Leon, que ha frenado su proyecto de construir un salón de baile en el Ala Este de la Casa Blanca. Este proyecto, parte central de su segundo mandato, se enfrenta a un gran riesgo de no materializarse ya que el juez dictaminó que solo las construcciones necesarias para la seguridad, como búnkeres, son permitidas. Trump, que había recaudado 400 millones de dólares para el proyecto, criticó al juez en 'Truth Social', acusándolo de extralimitación. La oposición ha criticado su enfoque, dejando el proyecto paralizado por ahora.

Donald Trump no está contento. No lo está porque ese gran anhelo, ese gran deseo de su segundo mandato, podría no salir adelante. Todo, por la decisión del juez federal Richard Leon, que ha puesto límites al proyecto de salón de baile que el republicano quiere construir en pleno Ala Este de la Casa Blanca.

Sí, en lo que ha convertido en uno de los grandes ejes de su segundo mandato y que ahora corre un gran riesgo de no ser una realidad. Porque el magistrado resolvió hace un mes que esa construcción se debía parar, salvo en los casos en que fuera "necesario para garantizar la seguridad" de la Casa Blanca y del presidente.

No permite, de este modo, seguir con la construcción de un salón de baile que se prevé cueste 400 millones de dólares y que el republicano quiere levantar en el marco de los 250 años de independencia.

De momento, parados. Parados porque el juez Leon ha afirmado que solo las construcciones subterráneas como búnkeres, refugios antibombas, instalaciones militares y centros médicos son necesarios por seguridad, en una respuesta dirigida a un tribunal superior.

Y no ha gustado nada a un Trump que, como es habitual, ha respondido en 'Truth Social': "La actuación de este juez, de marcado carácter político, así como su ilegal extralimitación de funciones, se han salido de control y están generando un enorme perjuicio a EEUU. Es una burla al sistema judicial".

En 2025, Trump llegó a recolectar hasta 400 millones de dólares de empresarios cercanos al Partido Republicano para financiar el proyecto y para derribar, sin pedir autorización previa, el Ala este de la Casa Blanca. La oposición criticó su actuación mientras él presumía de cómo iba a quedar ese salón de baile que, de momento, está paralizado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.