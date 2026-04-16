Ahora

Está enfadado

Trump carga contra el juez que ha paralizado la construcción de su salón de baile: "Es un enorme perjuicio para EEUU"

¿Qué ha dicho? En 'Truth Social', el presidente considera que la decisión judicial "tiene un claro carácter político" y afirma que es "una burla al sistema". El proyecto es uno de los grandes anhelos del republicano en su segundo mandato.

Donald TrumpDonald TrumpReuters
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Donald Trump no está contento. No lo está porque ese gran anhelo, ese gran deseo de su segundo mandato, podría no salir adelante. Todo, por la decisión del juez federal Richard Leon, que ha puesto límites al proyecto de salón de baile que el republicano quiere construir en pleno Ala Este de la Casa Blanca.

Sí, en lo que ha convertido en uno de los grandes ejes de su segundo mandato y que ahora corre un gran riesgo de no ser una realidad. Porque el magistrado resolvió hace un mes que esa construcción se debía parar, salvo en los casos en que fuera "necesario para garantizar la seguridad" de la Casa Blanca y del presidente.

No permite, de este modo, seguir con la construcción de un salón de baile que se prevé cueste 400 millones de dólares y que el republicano quiere levantar en el marco de los 250 años de independencia.

De momento, parados. Parados porque el juez Leon ha afirmado que solo las construcciones subterráneas como búnkeres, refugios antibombas, instalaciones militares y centros médicos son necesarios por seguridad, en una respuesta dirigida a un tribunal superior.

Y no ha gustado nada a un Trump que, como es habitual, ha respondido en 'Truth Social': "La actuación de este juez, de marcado carácter político, así como su ilegal extralimitación de funciones, se han salido de control y están generando un enorme perjuicio a EEUU. Es una burla al sistema judicial".

En 2025, Trump llegó a recolectar hasta 400 millones de dólares de empresarios cercanos al Partido Republicano para financiar el proyecto y para derribar, sin pedir autorización previa, el Ala este de la Casa Blanca. La oposición criticó su actuación mientras él presumía de cómo iba a quedar ese salón de baile que, de momento, está paralizado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Israel y Líbano acuerdan un frágil alto el fuego que Netanyahu sugiere romper y que no incluye a Hizbulá ni la retirada de tropas
  2. Yolanda Díaz rechaza obligar a teletrabajar para recortar costes como propone Bruselas: "Creo que el criterio es la voluntariedad"
  3. Gobierno desbloqueado: el Partido Popular y Vox llegan al fin a un acuerdo para Extremadura
  4. Los últimos purgados de Vox se revuelven contra la dirección: anuncian acciones legales y Abascal mantiene que ni le "preocupa" ni le "ocupa"
  5. Desde muestras de agua a la escalera oxidada: el registro de más de cuatro horas del zulo clave en el crimen de Esther López
  6. Un Citroën dos caballos eléctrico: el proyecto de Stellantis en Vigo para recuperar su clásico