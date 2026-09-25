Iñaki López reacciona al discurso de Netanyahu en la ONU: "Olvida decir que ha asesinado a 74.000 gazatíes"

Iñaki López, periodista y presentador de Más Vale Tarde, reacciona al discurso que hizo el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Asamblea General de Naciones Unidas, que terminó con la sala vacía.

Iñaki López arranca Más Vale Tarde recordando el discurso que hizo el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Asamblea General de Naciones Unidas que tiene lugar en Nueva York, un discurso que no tuvo oyentes porque la sala se vaciaba mientras Netanyahu cargaba contra quienes le plantan cara.

"El primer ministro israelí, sobre el que pesa una orden de arresto internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad, no puede ser detenido en Nueva York al estar bajo la protección directa de Donald Trump. Netanyahu, el autor del mayor genocidio del siglo XXI justifica la matanza de niños con una cifra: 1700 israelíes muertos en los atentados de Hamas equivalen a 40.000 norteamericanos asesinados", explica y critica López.

Sin embargo, señala el presentador de Más Vale Tarde, "se le olvida hacer esta otra comparación": "Él ha asesinado a 74.000 gazatíes, el 4% de la población de Gaza, que vendrían a ser el equivalente a 13 millones de norteamericanos, mucho más que la población de la ciudad de Nueva York".

Pese a todo, "Netanyahu justifica su matanza de la ocupación con un libro de ficción, la Biblia, como escritura de propiedad", continúa López. Sin embargo, "todas estas amenazas bajo el paraguas de un supuesto derecho divino por ser el pueblo elegido de Dios, tuvieron una contestación unánime: dejarle solo", asegura el presentador dando paso a las imágenes donde Netanyahu se queda, efectivamente solo, en esa gran sala de la ONU. "Ciao pescao", remata.

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