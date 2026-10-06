Trump ya ataca hasta a sus aliados: arremete contra su "cadena favorita" porque "dedican más tiempo a cubrir a los demócratas"

Los detalles Según ha afirmado el presidente estadounidense, la cadena Fox no están mostrando sus mítines a la mañana siguiente pese a que muchos de sus seguidores apoyan al movimiento MAGA y dan tiempo en antena a los candidatos demócratas.

Donald Trump se encuentra en plena campaña a menos de dos meses de las elecciones de medio término y ha criticado a Fox News, una cadena que solía considerar su "favorita". Según Trump, Fox está dedicando más tiempo a los demócratas que a los republicanos, lo que considera una traición. En sus publicaciones en Truth Social, acusa a la cadena de promover a los demócratas y no al movimiento MAGA. A pesar de su relación cercana con Fox, Trump ha criticado su cobertura cuando no le favorece. Recientemente, Fox News despidió a Maria Bartiromo, vinculada a filtraciones a la Casa Blanca, y se unió al boicot a Trump tras su veto a CNN.

Donald Trump está en modo campaña. Quedan menos de dos meses para las elecciones de medio término y ya está en un momento en el que arremete contra sus aliados. Así lo ha hecho con la cadena de televisión Fox, de ideología afín a la del presidente estadounidense y a la que ha calificado de su "favorita", porque según él están dedicando más tiempo a los candidatos demócratas que a los republicanos.

"Fox News dedica más tiempo a cubrir a los candidatos yihadistas y demócratas que a los republicanos de toda la vida, esa gente que ha salvado a Estados Unidos y lo está haciendo grande de nuevo. Solo hablan de yihadistas demócratas como El-Sayed —con aquella entrevista tan complaciente que le hizo Martha MacCallum— y otros por el estilo", ha afirmado en una publicación en Truth Social.

Trump ha añadido que a él "nunca le entrevistan así": "No muestran mis mítines de récord a la mañana siguiente, pero otros sí lo hacen, y eso es lo que ve el movimiento MAGA. Fox está promocionando a los demócratas, no a los republicanos ni al MAGA. ¡Han perdido totalmente el rumbo!".

Además, el presidente estadounidense ha puesto un segundo mensaje asegurando que el "otro bando" no dedica tiempo en antena a los candidatos republicanos como Fox sí hace con los demócratas: "Fox News está realizando una entrevista extensa en este preciso momento al despreciable Dan Osborn, quien compite contra nuestro GRAN senador republicano por Nebraska, Pete Ricketts. ¿Por qué hacen esto? El 'otro bando' no les da a los nuestros ninguna exposición positiva ni tiempo en antena. ¡Es un milagro que yo haya ganado —la última vez por goleada— tres elecciones presidenciales!".

Trump mantiene una estrecha relación con Fox News, cuyos presentadores estrella, como Sean Hannity, suelen defender con vehemencia a su Administración, pero también ha criticado duramente a la cadena cuando considera que su cobertura le resulta desfavorable. El pasado septiembre, Fox News Media anunció el despido de la presentadora Maria Bartiromo, muy cercana a Trump. Según publicaron varios medios, la decisión estuvo relacionada con la supuesta filtración de comunicaciones internas de la cadena que Bartiromo hizo al entorno de la Casa Blanca.

Fox News también se sumó el mes pasado al boicot de las grandes cadenas de televisión a la cobertura de Trump, después de que este vetara el acceso de CNN a la Casa Blanca. Al iniciar su segundo mandato, Trump sumó a su gabinete a varias figuras de Fox News, entre ellas el actual secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el de Transporte, Sean Duffy.

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