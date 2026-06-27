Trump asegura que "la gente está bailando en las calles" en Venezuela: "Dejando de lado lo que pasó, el país ha vuelto a ser un lugar feliz"

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense apenas ha hecho referencia a la tragedia que ha dejado más de 900 personas muertas en Venezuela y ha sacado pecho de cómo está el país tras su intervención militar.

En Venezuela, el país enfrenta una tragedia tras los recientes terremotos que han dejado más de 900 muertos. Sin embargo, Donald Trump ha minimizado la situación, destacando la intervención militar que, según él, devolvió la felicidad al país. En una comparecencia, el presidente estadounidense presumió del poderío militar de Estados Unidos y mencionó que su ejército está ayudando en Venezuela. Afirmó que, tras una rápida intervención, han mejorado las relaciones y extraído petróleo, financiando así la operación. Trump asegura que, a pesar del terremoto, el país está mejorando y la gente está feliz.

Dolor, lágrimas y desesperación. Son las imágenes que se están viviendo durante los últimos tres días en Venezuela después de los terremotos que han dejado, por el momento, más de 900 muertos en el país. Pero, pese a la tragedia, Donald Trump la ha pasado por encima y ha aseverado que, desde su intervención militar que concluyó con la detención de Nicolás Maduro, el país "volvió a ser un lugar feliz".

En una comparecencia celebrada este viernes por la noche, el presidente estadounidense ha vuelto a sacar pecho de tener "el ejército más fuerte y poderoso de todo el mundo". Y lo ha hecho poniendo el ejemplo de Venezuela precisamente con la situación que está sufriendo ahora mismo el país.

"Lo construí (el ejército) durante mi primer mandato y lo utilicé un poco en el segundo. Y ahora lo estamos utilizando de nuevo para defender los intereses y los valores de Estados Unidos. Miren lo que pasó en Venezuela. Tenemos una gran... y, por cierto, estamos ayudando a Venezuela. Sufrieron un terremoto tremendo, hubo muchas víctimas mortales y... justo en Caracas. Y tenemos a mucha gente allí ayudando. Pero Venezuela ha estado... fantástica", ha señalado.

Según Trump, ahora tienen una "gran relación" con Venezuela. "Hemos tenido una gran relación. Fue una guerra de un solo día. Les golpeamos con tal fuerza... fue una guerra de un día, y ahora hemos extraído millones de barriles de petróleo y hemos pagado la guerra con creces. Pero, lo que es igual de importante, les va mejor que nunca", ha proseguido.

"Están ganando más dinero que nunca; jamás habían ganado tanto dinero como ahora. Y realmente... quiero decir, dejando de lado lo que ocurrió anoche —que fue terrible, lo que pasó; fue un gran terremoto que derribó edificios—, por lo demás, el país volvió a ser un lugar feliz. La gente está contenta. Bailan en las calles. Quienes lo dirigen están haciendo un trabajo excelente. Estados Unidos nunca ha sido más fuerte. Nunca hemos sido más prósperos. Nunca nos hemos sentido más orgullosos de ser estadounidenses", ha concluido al respecto.

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