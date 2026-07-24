Trump advierte a China y Rusia que si suministran armas a Irán sería "muy malo" para ellos

Entre líneas El mandatario lanza esta amenaza en medio de la creciente escalada con Teherán. Al mismo tiempo, recuerda que tanto Xi como el Kremlin le aseguraron que no venderían armamento a la República Islámica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ni China ni Rusia están apoyando a Irán con la venta de armamento para la guerra, advirtiendo que hacerlo sería perjudicial para ambos países. Según Trump, el presidente chino Xi Jinping le aseguró durante una reunión en Pekín que no vendería armas a Irán, compromiso que incluye a las empresas chinas. Asimismo, Trump mencionó que Vladímir Putin también le prometió no vender armas a Irán a pesar del conflicto en Ucrania. Estas declaraciones se producen en medio de la escalada de la guerra entre Estados Unidos e Irán, tras romperse el alto el fuego.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que ni China ni Rusia están apoyando a Irán con la venta de armamento para la guerra, al tiempo que les advirtió de que, si lo hicieran, sería "muy malo" para ambos países.

"En mi opinión, dos grandes países de los que a menudo se habla en relación con Irán no están participando. Si lo hicieran, sería muy malo para ellos, claramente no iría en su mejor interés", expresó el republicano en su red social Truth.

Trump aseguró que su homólogo chino, Xi Jinping, le dijo durante su última reunión en mayo en Pekín que "no daría ni vendería armas, bajo ninguna circunstancia, a la República Islámica de Irán, y que esa promesa incluía a las empresas chinas".

Trump aseguró que cree a su homólogo chino, dada la buena relación entre ambos y el hecho de que Estados Unidos también está haciendo "grandes favores" a China.

En cuanto al presidente ruso, Vladímir Putin, el líder norteamericano sostuvo que el líder del Kremlin, "a pesar de la horrible guerra en Ucrania", también le dijo que "no vendería armas a Irán".

Trump recordó que Estados Unidos no está transfiriendo armas directamente a Ucrania, sino que lo hace a través de los países de la OTAN, que "pagan el precio completo", y que Washington desconoce después "cómo se distribuyen" esas armas.

El inquilino de la Casa Blanca hizo estas declaraciones en plena escalada de la guerra entre Estados Unidos e Irán, después de que ambos rompieran hace dos semanas el alto el fuego y hayan pasado a intercambiar ataques diarios en el golfo Pérsico.

Ha querido zanjar de esta manera que "dos de los grandes países que hablan de vez en cuando sobre Irán no están participando" en el conflicto, pero ha matizado que "si lo hicieran, sería muy malo para ambos, algo que desde luego no iría a favor de sus mejores intereses".

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