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La tormenta Isaías deja al menos cuatro muertos en Florida y Alabama en su paso por Estados Unidos

Los detallesYa rebajado a ciclón postropical, Isaías mantiene a más de 853.000 personas sin electricidad en Georgia, Alabama y Florida. Hay varios hospitalizados.

Florida, tras el paso de Isaías Florida, tras el paso de IsaíasReuters
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La tormenta Isaías ha dejado al menos cuatro muertos a su paso por Estados Unidos, según han confirmado las autoridades de los estados de Alabama y de Florida. En ambos lugares se han registrado dos fallecidos.

"La tormenta ha traído fuertes vientos por todo Alabama, derribando árboles, dejando sin electricidad a miles de personas y causando daños. Desafortunadamente, dos personas han muerto. Estoy rezando por sus seres queridos", ha asegurado Kay Ivey, gobernadora de Alabama.

En Florida, una persona ha muerto tras quedar atrapada bajo un árbol que cayó sobre una vivienda, según explico Melony Peterson, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Escambia, a la CNN.

En el mismo condado, los Bomberos hallaron a otra persona muerta en su garaje, que estaba cerrado y en cuyo interior había un generador en funcionamiento.

Cuatro miembros de su familia, de 72, 25, cinco y cuatro años, están en el hospital pero su vida no corre peligro.

Mientras, la tormenta, ya rebajada a ciclón postropical, mantiene a unas 853.000 personas sin electricidad en Georgia, Florida y Alabama.

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