El tirador de la masacre en Luisiana era el padre de siete de las ocho víctimas

Imagen de archivo. La Policía en la escena del crimen.

Los detalles Las víctimas tenían entre uno y 14 años de edad. También resultaron heridas otras dos mujeres adultas, una de ellas de gravedad. Familiares del tirador aseguran que tenía problemas de salud mental.

Las autoridades de Luisiana han identificado a Shamar Elkins como el autor del tiroteo más mortífero en Estados Unidos desde 2024, que dejó ocho menores muertos, siete de los cuales eran sus hijos. El incidente ocurrió en Shreveport y terminó con la muerte de Elkins tras un intercambio de disparos con la Policía. Las víctimas tenían entre uno y 14 años, y dos mujeres adultas resultaron heridas. Familiares del agresor mencionaron problemas de salud mental y pensamientos suicidas recientes. La Policía investiga el caso, pero aún no ha revelado los motivos del ataque. El alcalde y el presidente de la Cámara de Representantes han expresado su pesar por la tragedia.

Las autoridades de Luisiana han identificado al autor del tiroteo más mortífero en Estados Unidos desde 2024, que acabó con la vida de ocho menores de edad, y que, según las autoridades, era el padre de siete de las víctimas.

El suceso tuvo lugar la madrugada de este domingo en Shreveport, una ciudad del interior de casi 200.000 habitantes, y acabó con el tirador muerto durante un intercambio de disparos con la Policía después de una persecución que terminó en la localidad vecina.

El agresor ha sido identificado como Shamar Elkins, el padre de siete de los ocho menores fallecidos, según ha confirmado la Policía local a varios medios estadounidenses.

Las víctimas tenían entre uno y 14 años de edad, han explicado los agentes. También resultaron heridas otras dos mujeres adultas, una de ellas de gravedad, ha contado el portavoz policial, Christopher Bordelon, en una conferencia de prensa.

Bordelon ha indicado que Elkins robó un vehículo para huir del lugar, tras lo que comenzó una persecución que acabó con la muerte del agresor por disparos de los oficiales.

Familiares del tirador citados por el medio New York Times han asegurado que Elkins tenía problemas de salud mental y había expresado pensamientos suicidas recientemente.

La Policía inició una investigación tras el incidente, pero no ha revelado los motivos que pudo tener el agresor. Elkins, un veterano que había servido diez años en el Ejército estadounidense, había publicado recientemente varias fotos con sus siete hijos en redes sociales, la última de ellas hace dos semanas con motivo de la Pascua.

Este es el tiroteo más mortífero en Estados Unidos desde 2024, según datos del Gun Violence Archive, una organización sin fines de lucro estadounidense que recopila los datos de todos los incidentes de violencia armada en el país.

Sin embargo, la Policía lo describió inicialmente como "un altercado doméstico". El alcalde de la localidad, Tom Arcenaux, ha dicho que esta era "tal vez la situación más trágica" que haya vivido la ciudad.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, nacido en Shreveport, ha lamentado en redes sociales "la tragedia sin sentido" y h señalado que está en contacto con las autoridades locales para colaborar en la investigación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.