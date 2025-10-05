El tifón Matmo provoca la evacuación masiva de 350.000 personas en el sur de China

¿Por qué es importante? La alerta es máxima en el país, después de que ciclón tropical, de categoría 2, haya tocado tierra.

Más de 350.000 personas en el sur de China han sido evacuadas debido al tifón Matmo, el vigésimo primero de la temporada del Pacífico, que ha llegado como un tifón de categoría 2. Las evacuaciones se han concentrado en las provincias de Hainan y Cantón. En Hainan, más de 197.000 personas han sido trasladadas a zonas seguras, mientras que en Cantón, la respuesta de emergencia se ha elevado al máximo nivel, evacuando a más de 150.000 personas. En la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, se han suspendido las rutas costeras y evacuado a 26.000 turistas de Weizhou. Además, las operaciones portuarias se han detenido y 4.024 trabajadores de buques y plataformas petrolíferas han sido trasladados. Las imágenes del tifón muestran escenas impactantes, con camiones volcados y motoristas luchando contra el viento.

Más de 350.000 habitantes de del sur de China se encuentran desde este domingo bajo orden de evacuación ante la llegada del tifón Matmo, el vigésimo primero de la temporada de tifones del Pacífico, que ya ha tocado tierra como tifón de categoría 2.

Las evacuaciones se han concentrado en dos provincias, primero en la isla de Hainan, donde más de 197.000 personas de zonas de alto riesgo ya se encuentran en zona segura.

Además, la provincia de Cantón también ha elevado su respuesta de emergencia al máximo nivel ante la intensificación del tifón, y allí más de 150.000 personas han sido evacuadas, según ha informado la agencia oficial de noticias china 'Xinhua'.

Asimismo, todas las rutas costeras de transbordadores de pasajeros han sido suspendidas en la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, y unos 26.000 turistas de la isla de Weizhou fueron evacuados.

También los puertos barcos y puertos han suspendido sus operaciones, y 4.024 efectivos del personal de buques y plataformas petrolíferas han sido trasladados.

Las imágenes que están llegando del sur de China tras la llegada del tifón Matmo son muy impactantes, con camiones caídos por la fuerza del viento y motoristas chinos intentando mantener el equilibrio, tal y como se puede ver en los vídeos que están publicando en redes sociales.

