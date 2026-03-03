La teoría de Trump: el líder estadounidense se autoconvence y se escuda en el discurso de las armas nucleares

¿Por qué es importante? El presidente de Estados Unidos ha justificado el ataque realizado contra Irán a que si no lo hacían ya, el régimen ayatolá "tendría armas nucleares muy potentes dentro de un mes".

Estados Unidos considera que su operación en Irán está siendo exitosa, con Donald Trump afirmando que han neutralizado las amenazas. Trump ha sugerido que pudo haber influido en la decisión de Israel de atacar, justificando la acción al afirmar que Irán planeaba un ataque inminente, incluso con armas nucleares. Durante una conferencia con el canciller alemán Friedrich Merz, Trump insistió en que la intervención fue necesaria para evitar que Irán desarrollara armamento nuclear en un mes. Además, Estados Unidos ha divulgado información sobre más de 1.700 objetivos atacados, mientras Irán ha prometido represalias contra centros económicos si sus instalaciones son atacadas.

Estados Unidos cree que la operación en Irán va bien. Tanto que Donald Trump asegura que han acabado con todo. Y, aunque ha reconocido que "quizás fui yo el que forzó la mano de Israel", el ataque está justificado porque "ellos iban a atacar primero".

Así lo ha expresado el presidente estadounidense este martes ante los medios de comunicación en su encuentro en la Casa Blanca con el canciller alemán, Friedrich Merz. Porque, a cada segundo que pasa, el republicano se autoconvence más de su discurso.

"Según cómo iban las negociaciones, creo que ellos iban a atacar primero, y yo no quería que eso ocurriera. Así que, en todo caso, quizá fui yo el que forzó la mano de Israel, pero Israel estaba preparado", ha afirmado el presidente estadounidense pese a que desde Teherán aseguran que no tenían previsto atacar a Estados Unidos.

Y ya no es solo que fueran a mover ficha, sino que lo iban a hacer con armas nucleares: "Si no lo hubiéramos hecho, Irán tendría armas nucleares muy potentes dentro de un mes. Lo hechos hecho a tiempo, habéis podido verlo".

Pero Trump ha ido más allá y ha calificado a los líderes iraníes de "lunáticos": "Estábamos manteniendo negociaciones con estos lunáticos y, en mi opinión, iban a atacar primero. Iban a atacar. Si no lo hacíamos nosotros, ellos iban a atacar primero".

Por otro lado, Estados Unidos también ha justificado sus ataques con la publicación de algunas de las ofensivas realizadas. La Casa Blanca ha publicado este martes que ya han atacado más de 1.700 objetivos y han mostrado algunos vídeos de cómo bombardean camiones del ejército iraní, aviones, misiles o instalaciones militares. Irán por su parte, ha prometido atacar todos los centros económicos regionales si sus principales centros son atacados.

