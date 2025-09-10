Ahora

Varapalo judicial a Trump

Una jueza de EEUU frena el despido de Lisa Cook de la Fed ordenado por Trump

Los detalles En su fallo, la jueza Jia Cobb sostuvo que los argumentos esgrimidos por Trump para destituir a Cook al acusarla de falsificación de documentos no cumplían con los requisitos de causa justificada y se produjeron antes ser nombrada por Biden.

Donald Trump y Lisa CookDonald Trump y Lisa CookEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Una jueza federal bloqueó este martes de forma temporal la orden del presidente estadounidense, Donald Trump, de destituir a Lisa Cook como gobernadora de la Reserva Federal de los Estados Unidos, decisión que mantiene a la economista en el cargo mientras se resuelve la disputa legal.

La decisión de la jueza federal Jia Cobb, de Washington D.C., representó un revés para Trump, que busca destituir a Cook por una supuesta falsificación de documentos hipotecarios, pese a no enfrentar cargos.

La defensa de la gobernadora alegó que la medida respondía a motivaciones políticas y según sus abogados, el presidente pretende colocar aliados en la Fed para forzar recortes de tasas.

En su fallo, la jueza Jia Cobb sostuvo que los argumentos esgrimidos por Trump para destituir a Cook no cumplían con los requisitos de causa justificada. Señaló que la supuesta irregularidad se produjo antes de que ella asumiera el cargo como gobernadora de la Reserva Federal. Cook había firmado los documentos de su hipoteca en 2021, alrededor de un año antes de incorporarse al organismo, tras ser nominada por el presidente Joe Biden.

Finalmente, el fallo asegura que el actuar del Departamento de Justicia de la Administración Trump contra Cook violentó el "principio de defensa", ya que no coincide con la interpretación de que el mandatario tenga "amplios poderes" para haber destituido a la gobernadora de la forma en la que se hizo.

Las 6 de laSexta

  1. Polonia derriba varios drones rusos que "violaron repetidamente" su espacio aéreo durante un ataque a Ucrania
  2. Sesión de control, en directo | Feijóo acusa a Sánchez de actuar "por miedo a los jueces" y el presidente le reprocha que "se ha mimetizado con la ultraderecha"
  3. Begoña Gómez declara de nuevo ante el juez Peinado, esta vez por un presunto delito de malversación
  4. Von der Leyen propone suspender el acuerdo comercial con Israel y sanciones a ministros ultras de Netanyahu
  5. Koldo García acordó reunirse con Delcy Rodríguez tres meses después de la salida de Ábalos del Gobierno
  6. Detenidos un hombre y una mujer por introducir cristales en el tarro de comida de un bebé