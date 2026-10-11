Ya son más caros que un cohete de Elon Musk: el precio para contratar super petroleros se dispara un 1.000% con la guerra en Irán

Los detalles Si lanzar el llamado SpaceX Falcon 9 del magnate cuesta 74 millones de dólares, contratar uno de esos barcos para que lleve crudo de EEUU a China está ya en los 80. El precio de la gasolina, disparado.

La guerra en Irán se acerca a su octavo mes sin señales de tregua, mientras el precio de la gasolina sigue elevado. Los ataques a petroleros en Ormuz son frecuentes, tanto por parte de Irán como de Estados Unidos, quienes han advertido que atacarán cualquier barco sin permiso. Esta situación ha disparado los costos de contratación de superpetroleros, que ahora superan los 80 millones de dólares, más que el costo de lanzar un cohete de Elon Musk al espacio. Desde el inicio del conflicto, el precio de estos servicios ha aumentado un 1.000%.

La guerra de Irán se encamina a su octavo mes de duración. Se encamina ya a ese 28 de octubre sin que las hostilidades parezcan estar ni tan siquiera cerca de parar mientras el precio de la gasolina sigue por las nubes. Mientras, además, los ataques a petroleros en Ormuz se suceden tanto del lado iraní como del estadounidense.

Porque ambos países han dicho que van a atacar a todo barco que por allí quiera cruzar y que no tenga los respectivos permisos que piden para hacerlo. Ya lo han hecho. Ya lo están haciendo. Los bombardeos a los barcos que transitan Ormuz, el pan de cada día en el Golfo Pérsico.

Y esto no solo se está notando en el precio del combustible sino también en el de la contratación de estos super petroleros. El riesgo es tan elevado que los precios son desorbitados.

Para ejemplificarlo bien, ya es más caro contratar un petrolero para llevar crudo de Estados Unidos a China que lanzar uno de los famosos cohetes de Elon Musk al espacio.

Y es que si lo segundo cuesta aproximadamente 74 millones de dólares, contratar un buque está ya sobre los 80 millones.

Desde el comienzo de la guerra en Irán se estima que el precio para contratar uno de estos barcos se ha disparado un 1.000%.

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