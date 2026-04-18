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Hay otros tres heridos

Un soldado francés de la FINUL muere en un ataque realizado por "actores no estatales" en el sur de Líbano

¿Qué ha pasado? Los soldados estaban realizando labores de limpieza cuando les han atacado con "armas cortas". Las primeras evaluaciones apuntan a Hizbulá, que ha negado "toda implicación en el incidente".

Ataque en el sur de LíbanoAtaque en el sur de LíbanoReuters
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Un militar francés de la FINUL ha muerto en Líbano y otros tres soldados han resultado heridos, dos de ellos de gravedad, durante un ataque contra los 'cascos azules' que realizaban labores de limpieza de explosivos en Ghanduriyé, en el sur del país.

El soldado, identificado como Florian Montoro, estaba realizando "limpieza de explosivos en una carretera para reanudar el tránsito con posiciones aisladas de la FINUL, ha informado la misión internacional en un comunicado en el que indica que los autores del ataque fueron "actores no estatales con armas cortas".

En cuanto a los heridos, les han trasladado a instalaciones médicas para recibir tratamiento.

La FINUL, que ha trasladado sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del "valiente" militar muerto en un "acto de servicio por la paz", ha confirmado que va a realizar una investigación para saber qué ha pasado y apunta a "Hizbulá" en las "evaluaciones iniciales" del ataque.

Además, ha instado al Gobierno de Líbano a abrir "rápidamente" una investigación para identificar a los responsables y "que rindan cuentas".

"El trabajo de los equipos de desactivación de explosivos es vital para las operaciones en la zona de la misión, en particular a la vista de las recientes hostilidades", ha destacado la FINUL antes de recordar que los ataques contra su personal suponen un violación del derecho internacional.

Macron señala a Hizbulá

En ese sentido, Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha apuntado a Hizbulá "como responsable del ataque" y ha exigido a las autoridades libanesas que "detengan de inmediato a los responsables y asuman la responsabilidad junto con la FINUL".

"La nación expresa su profundo respeto y su apoyo a las familias de nuestros soldados y a todos nuestro personal militar, comprometido con la paz en Líbano", ha añadido Macron.

Nawaf Salam, primer ministro de Líbano, ha condenado el "ataque" contra las tropas francesas de la FINUL: "He dado instrucciones para que se lleve a cabo una investigación inmediata que esclarezca las circunstancias de todo y lleve a los responsables ante la Justicia".

Hizbulá niega la autoría del ataque

Mientras, Hizbulá ha desmentido de manera categórica que sus milicias hayan estado implicadas en un ataque contra dicho despliegue. "Negamos toda implicación en el incidente con las fuerzas de la FINUL y pedimos cautela a la hora de atribuir culpas y emitir juicios", han manifestado en un comunicado publicado por la cadena Al Manar, afín a la milicia.

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