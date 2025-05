Sofía, la niña 'condenada' por Trump tras retirarle un permiso humanitario que le quita su tratamiento médico

La pequeña Sofía tiene cuatro años y una enfermedad llamada síndrome del intestino corto, que le impide absorber correctamente los nutrientes que su cuerpo necesita para vivir. Desde hace tiempo, la pequeña lleva una mochila en su espalda en la que porta la alimentación intravenosa de la que depende diariamente.

Gracias a un permiso humanitario, en 2023 se mudó desde México a EEUU para poder recibir este tratamiento que en su país no podían darle. Sin embargo, ahora Donal Trump, presidente de los EEUU desde noviembre de 2024, ha firmado su sentencia de muerte: le han quitado ese permiso del que disponía la pequeña Sofía y ahora, son ilegales y quieren deportarlos. Desde casi el inicio de su segundo mandato en la Casa Blanca, Trump comenzó a "cumplir sus promesas", una de ellas la de deportar a miles de migrantes.

"Sentí mucha impotencia, es mucha la intranquilidad que tengo porque dependo totalmente de él para poder continuar con tratamiento que Sofía necesita y del permiso de trabajo para solventar sus gastos", confiesa su madre, Deysi Vargas.

Los médicos, que llevan dos años tratándola han afirmado, que la pequeña morirá en cuestión de días si no recibe su tratamiento: "Sofia corre el riesgo de morir si no recibe el tratamiento tan solo en un par de horas. ¿Qué pasaría si regresamos a México? Sofía volvería a estar hospitalizada día y noche debido a que allí no hay no hay los recursos para que ella pueda hacer su vida normal como en casa", lamenta la madre de la pequeña. Según los abogados de la familia Vargas, es "prácticamente imposible" que la pequeña reciba en México la atención que necesita.

"Deportar a esta familia en estas condiciones no sólo es ilegal, sino que constituye un fracaso moral que viola los principios básicos de la humanidad y la decencia", afirma Gina Amato, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de 'Public Counsel'. Las deportaciones de Trump no tienen límites, ni siquiera cuando se trata de la vida de una menor.