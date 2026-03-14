¿Sobrevivirá Dubái? La ciudad artificial diseñada para los multimillonarios objetivo de los ataques de Irán

Los detalles La urbe demuestra que con dinero todo es posible por más hortera que sea, desde poner un helipuerto en un yate hasta levantar el edificio más alto del mundo. Ahora, todo eso está en riesgo.

Dubái, aunque a menudo comparada con Nueva York, es una ciudad que se ha forjado una imagen de opulencia y posibilidades ilimitadas, sustentada en gran parte por la explotación de trabajadores migrantes. Su objetivo es atraer millonarios y ostentar riquezas, con lujos como helipuertos en yates y el edificio más alto del mundo. Sin embargo, la ciudad ignora la realidad diaria y vive bajo la amenaza de conflictos bélicos, como ataques de drones iraníes, que podrían sacudir sus cimientos. Aunque su economía es sólida, la guerra cuestiona su modelo urbano, que se asemeja a ciudades norteamericanas de los años 50, según el urbanista José María Ezquiaga. Con la guerra en Oriente Medio, Dubái enfrenta un futuro incierto que podría llevar a una reflexión sobre su desarrollo.

No, no es Nueva York. Lo parece, pero no lo es. Es Dubái. Es una ciudad que ha buscado desde siempre proyectar una imagen de opulencia. Una capaz de desafiar a toda lógica sin que por ello importe que pueda ser más o menos hortera. Una ciudad en la que, con dinero, todo es posible.

Una que se ha levantado con la explotación de miles y miles de trabajadores migrantes que tiene un objetivo claro. Que busca atraer a cuantos más millonarios mejor para presumir de cuánto tienen. Que lo mismo te ponen un helipuerto en un yate que te levantan el edificio más alto del mundo.

Sí, así es Dubái. Así es un lugar que ha olvidado el día a día y que ha obviado la realidad. Que vive sumido en la opción de que en cualquier momento pueda caer un proyectil o un dron iraní que pongan a temblar los cimientos sobre los que se ha construido la ciudad.

Y no, no van a arruinar su sólida economía, pero la guerra sí deja en entredicho ese modelo de ciudad que han creado por más que muchos influencers se empecinen y empeñen en defender Dubái.

Porque Dubái es otra cosa. "Son como ciudades que han clonificado a las norteamericanas de los años 50 pero es inimaginable una ciudad caminable. Las distancias son muy largas, pensadas para recorrerse en coche" explica José María Ezquiaga, profesor y premio nacional de urbanismo.

Mientras, el temor por las bombas: "Que en una ciudad que es un refugio caiga un dron en un hotel... El turismo ha sido siempre el tema más sensible en los conflictos. Necesita paz".

Ahora, con la guerra en Oriente Medio, todo eso sobre lo que Dubái se levantó está en riesgo. El profesor, en ese sentido, afirma que todo esto es algo que "les hará reflexionar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.