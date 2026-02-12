Ahora

Grieta internacional

Sheinbaum responde a Ayuso tras tachar a México de "narcoestado": "No tienen argumentos contra nosotros y usan la calumnia"

El detonante La presidenta madrileña se expresó así durante su discurso telemático en un evento en Mar-a-Lago en el que también equiparó al país centroamericano con las "dictaduras" de Cuba o Venezuela.

Claudia Sheinbaum e Isabel Díaz AyusoClaudia Sheinbaum e Isabel Díaz AyusoEuropa Press / EFE
Las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respecto a México durante su discurso telemático en un evento organizado en Mar-a-Lago no han gustado nada a la presidenta del país centroamericano. De hecho, Claudia Sheinbaum no ha dudado en responder a la 'popular' madrileña tachando de "calumnia" la equiparación de México con las "dictaduras" de Cuba o Venezuela que hizo Ayuso.

"No sé si valga la pena contestarle, la verdad. Pero hay algo que sí es muy importante y es que es absolutamente falso lo que dice (...) Lo que les pasa es que no tienen argumentos contra nosotros. Entonces usan, pues, la mentira y la calumnia. Pero la gente sabe que no es cierto", ha subrayado la mexicana en referencia a las palabras de Ayuso, que llegó a calificar el país de "narcoestado", en línea con el ideario del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump.

En su discurso, Ayuso deseó que "pronto Cuba, Nicaragua y otros países, como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden, o se les deja".

La mandataria mexicana ha tachado estas palabras de "propaganda" y ha destacado que su país no es "copia" de ningún otro. Asimismo, ha negado que haya censura por parte de las autoridades. "Aquí cualquiera puede decir lo que sea y no se le persigue. No hay censura, hay libertad, democracia", ha sentenciado.

Sheinbaum ha defendido que en México es la "conciencia del pueblo la que prevalece" y la defensa de sus derechos, por lo que se tiene una visión del mundo distinta, que desde el "conservadurismo de fuera es muy difícil entenderlo", ha agregado.

La presidenta mexicana también ha reivindicado la "grandeza" de la historia del país y el modelo político de su Gobierno conocido como la Cuarta Transformación (4T), una visión "surgida del pueblo, y de nadie más".

Finalmente, ha remarcado la disminución de homicidios, que desde septiembre de 2024 han caído un "42%" o la reciente detención del alcalde de Tequila (Jalisco, oeste), de su mismo partido, lo que, en sus palabras, demuestra que lo que dijo Ayuso no es cierto.

