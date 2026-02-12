Marimar, herida por cinco disparos del ICE, prepara una demanda y asegura que los agentes mienten: "Ya no tengo miedo"

Los detalles Las grabaciones del suceso, difundidas por la Fiscalía Federal de Chicago, muestran una secuencia que contradice la versión inicial de las autoridades.

Marimar, acusada de embestir a agentes del ICE, asegura no temer a nadie salvo a Dios. Las imágenes de las cámaras corporales revelan que el agente Charles Exum colisionó con su coche, contradiciendo la versión oficial de que Marimar había intentado atropellar a los agentes. Tras intentar alejarse, Marimar recibió cinco disparos. Su defensa presentó un informe balístico que indica que los disparos se produjeron mientras el vehículo retrocedía. Marimar planea demandar al agente Exum y al Departamento de Seguridad Nacional por uso excesivo de la fuerza y falsedad en declaraciones. Fue invitada al discurso del Estado de la Unión como gesto de denuncia.

Marimar asegura que no le tiene miedo a nadie. "Lo único que le tengo miedo es a Dios", afirma esta mujer, que hace unos meses fue acusada de embestir con su vehículo a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Este jueves, tras la publicación de las imágenes de las cámaras corporales de los agentes, sostiene que fue ella quien estuvo a punto de morir. Las grabaciones, difundidas por la Fiscalía Federal de Chicago, muestran una secuencia que contradice la versión inicial de las autoridades y es que en el vídeo se observa cómo el agente Charles Exum gira bruscamente el volante y colisiona contra el coche de Marimar.

Instantes después, cuando el vehículo de ella trató de alejarse, se escucharon cinco disparos: fue Marimar la que recibió los impactos de bala. Según su testimonio, mientras era atendida, recuerda a los agentes "metiendo prisa a las enfermeras para que terminaran y pudieran" llevara con ellos.

En un principio, el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que agentes de la Patrulla Fronteriza habían sido emboscados por "terroristas nacionales" y que Marimar había intentado atropellarlos. Además, también se afirmó que tenía antecedentes.

Sin embargo, su defensa ha presentado un informe balístico que, según el abogado de Marimar, demuestra que los disparos se efectuaron mientras el vehículo retrocedía y que al menos uno de los proyectiles impactó de atrás hacia delante, lo que indicaría que el coche ya se estaba alejando cuando fue alcanzado.

"Extremadamente preocupante"

"Es extremadamente preocupante que se esté disparando a un vehículo que huía", declaró su abogado. La publicación de las imágenes ha generado una gran polémica sobre el uso de la fuerza en el operativo y sobre la veracidad de los informes iniciales.

En un correo electrónico enviado por Greg Bovino, entonces jefe del ICE en Chicago, al agente Exum, le escribe: "In light of your excellent service in Chicago, you have much yet left to do" ("A la luz de tu excelente servicio en Chicago, aún tienes mucho por hacer"), animándole a retrasar su jubilación.

En un chat grupal privado, el propio Exum se jactaba del tiroteo: "Disparé cinco tiros y tenía siete agujeros. Anoten eso en su libro, chicos". Otros compañeros lo felicitaban y lo llamaban "leyenda".

Por su parte, Marimar ha anunciado que planea demandar al agente Exum y al Departamento de Seguridad Nacional por uso excesivo de la fuerza, falsedad en declaraciones y daños civiles. Sostiene que fue acusada injustamente y que se difundió información falsa sobre su persona. "Este agente debería estar fuera de las calles. Creo que debería ser procesado penalmente", ha declarado.

Asimismo, a finales de este mes, Marimar se sentará a pocos metros del presidente Donald Trump en el discurso anual sobre el Estado de la Unión, invitada por legisladores demócratas. Su presencia será interpretada como un gesto de denuncia sobre el uso de la fuerza por parte de autoridades federales.

