EEUU destruye cinco petroleros iraníes en la mayor escalada de ataques y respuestas en Ormuz desde el comienzo de la guerra

Los detalles La sucesión de ofensivas y contraofensivas ha supuesto una reducción de la navegación por el estratégico mar y por un nuevo encarecimiento del petróleo. Por donde pasaba el 20% del crudo mundial antes del 28 de febrero ahora apenas transitan dos millones de barriles al día.

El estrecho de Ormuz sigue siendo el epicentro del conflicto en Oriente Medio, que se aproxima a su séptimo mes. Desde el inicio de las hostilidades, el bloqueo del estrecho ha encarecido los combustibles y reducido la navegación, afectando el precio del petróleo. Estados Unidos e Irán continúan en una pugna por el control de estas aguas, con ataques recíprocos a buques. Recientemente, EEUU destruyó cinco petroleros iraníes, intensificando la escalada. Irán ha bloqueado Ormuz, paralizando exportaciones y exigiendo permisos a los buques. La tensión sigue creciendo, con Irán planeando nuevas restricciones militares en la zona.

Ormuz sigue en el foco de la guerra en Oriente Medio. Sigue siendo el epicentro de un conflicto que, poco a poco, se encamina al séptimo mes de duración. El estrecho, bloqueado desde el inicio de las hostilidades con todo lo que ello conlleva para la economía por el encarecimiento de los combustibles, ha sido objeto de la mayor oleada de golpes y de ataques contra buques entre Irán y Estados Unidos desde que todo comenzase el 28 de febrero.

Las consecuencias, una nueva reducción en la navegación en sus mares y, de nuevo, el encarecimiento en el precio del petróleo. Los ataques, parte de la pugna entre los dos rivales por el control de esas aguas. Por unas en las que hace no mucho transitaba el 20% del petróleo mundial y por donde ahora apenas pasan unos pocos buques. Y los que por allí van se exponen a las bombas.

En ese sentido, EEUU ha anunciado la destrucción de cinco petroleros iraníes en el golfo de Omán y cerca de la isla de Jarg, centro petrolero iraní. Este hecho se ha producido apenas unos días después de hundir otros tres tanqueros persas en una ofensiva que tuvo respuesta con el ataque a dos buques, ocho petroleros y una decena de barcos, además de un bombardeo a una base de EEUU en Jordania.

El alcance de la respuesta iraní a las ofensivas no se ha confirmado. Hasta hora, solo se han corroborado cuatro ataques contra buques en la región a embarcaciones no iraníes. Se ha confirmado un muerto en el petrolero Hércules, con bandera de Gibraltar, mientras que otro tripulante está en paradero desconocido. Medios estatales iraníes han informado del sonido de explosiones en las aguas frente a las costas de las ciudades de Sirik y Minab, además de la isla de Qeshm, pero ni Teherán ni Washington han confirmado ataques en las últimas horas.

El barril, a 100 dólares

Porque el ciclo sin fin de ataques y contraataques sigue. Sigue después de la ofensiva contra estos cinco petroleros iraníes, en una ofensiva en respuesta a los ataques contra sus buques en el golfo Pérsico que a su vez fue un bombardeo posterior a otros de EEUU sobre sus barcos.

El ciclo de ataques y respuestas supone la mayor escalada en un mes de la guerra que comenzó el 28 de febrero y que está suponiendo un grave problema para el bolsillo de la gente de a pie por el aumento del precio del petróleo. El barril de Brent se ha situado a 100 dólares, algo que no sucedía desde julio, y la navegación ha vuelto a bajar.

Irán, ante los ataques de Israel y de EEUU, decidió bloquear Ormuz y se ha convertido en la mayor medida de presión en el conflicto, paralizando casi todas las exportaciones de petróleo y exigiendo su permiso a los buques que lo quieran cruzar atacando a los que traten de saltarse el bloqueo.

Los iraníes insisten en cobrar tasas por los servicios de navegación, seguridad y medioambiente, algo a lo que EEUU se opone.

Los norteamericanos, en ese sentido, habían logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través de una ruta meridional cercana a Omán con cuatro millones de barriles petróleo al día. Ahora, según 'TankerTrackers', la cifra se encontraría en la mitad.

Todo indica que los ataques no se van a detener. Irán ha mantenido el tono de desafío e insiste en que si EEUU "ataca a dos o a tres" de sus objetivos, ellos van a responder "con contundencia atacando a 20". Así lo ha dicho Hosein Mohebi, portavoz de la Guardia Revolucionaria.

Además, la República Islámica tiene previsto anunciar una nueva "zona restringida" cerca del estrecho de Ormuz, con la intención de ampliar las restricciones militares sobre el corredor marítimo y limitar aún más el comercio petrolero internacional, una invitación a una nueva escalada.

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