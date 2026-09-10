Nepal recurre a una IA de reconocimiento facial para identificar a centenares de muertos de la riada

Una zona del distrito de Nuwakot, afectada por la riada de Nepal.

Los detalles La herramienta, basada en la IA de visión y aprendizaje profundo, reconoce rostros en fotografías o vídeos y selecciona entre cinco y diez posibles coincidencias entre los cuerpos recuperados.

En Nepal, tras una devastadora riada, se ha implementado un sistema digital de reconocimiento facial llamado Face Tagr para ayudar a identificar a las víctimas. Este sistema, basado en inteligencia artificial, busca coincidencias entre las fotografías de los desaparecidos y los cuerpos recuperados. Hasta ahora, 1.377 cuerpos han sido encontrados, pero solo 102 han sido identificados. Face Tagr ha registrado más de 500 personas desaparecidas y ha encontrado coincidencias para unos 90 cuerpos. Aunque el reconocimiento facial es útil, el análisis de ADN sigue siendo el método principal para confirmar identidades, especialmente cuando los cuerpos están dañados. Las autoridades trabajan con 2.698 muestras de ADN para avanzar en el proceso de identificación.

Centenares de víctimas de la riada en Nepal han sido registradas en un sistema digital de reconocimiento facial, llamado Face Tagr, que busca coincidencias con fotografías de desaparecidos dos semanas

después de que el desastre arrasara kilómetros de poblaciones en el norte y centro del país.

La herramienta, basada en inteligencia artificial (IA) de visión y aprendizaje profundo, reconoce rostros en fotografías o vídeos y selecciona entre cinco y diez posibles coincidencias entre los cuerpos recuperados que todavía no han podido ser identificados.

El portavoz de la Policía de Nepal, Abi Narayan Kafle, confirmó a EFE que las autoridades están coordinando el cotejo de las víctimas con empresas tecnológicas, aunque advirtió de que "hay muchos restos humanos parciales que la IA no puede identificar".

Hasta este jueves, las autoridades habían recuperado 1.377 cuerpos y restos humanos en las zonas afectadas, según el último recuento oficial. Solo 102 han sido identificados y entregados a las familias, agregó Kafle.

Más de 90 coincidencias con IA Samir Panthi, fundador de Nowtrkit, la empresa que ha desplegado la herramienta en Nepal, explicó al diario local Kantipur que el sistema ya ha registrado a más de 500 personas desaparecidas y ha encontrado posibles coincidencias para unos 90 cuerpos.

"Simplemente intentamos utilizar la tecnología para identificar posibles coincidencias y luego entregar la información a la Policía de Nepal o a las agencias gubernamentales correspondientes para su verificación oficial", indicó Panthi desde Houston.

El proceso comienza con las familias, que registran varias fotografías de sus parientes desaparecidos, mientras los trabajadores de campo suben datos e imágenes de las personas encontradas para su correlación.

Posteriormente, el sistema identifica posibles coincidencias faciales y proporciona puntuaciones de nivel de confianza para su revisión por parte de familias y autoridades. Panthi explica que el sistema puede cotejar a personas vivas con una precisión de hasta el 99%.

"El cotejo se vuelve menos fiable tras la muerte", precisa, "cuando la hinchazón, las lesiones y los ojos cerrados pueden alterar significativamente la apariencia de una persona".

El ADN como método principal

Para la Policía, el análisis de ADN sigue siendo la principal vía para confirmar las identidades, en particular cuando los cuerpos están muy dañados o solo se han recuperado partes de ellos. "Antes esto tardaba años. Ahora contamos con la ayuda de expertos de Corea del Sur, Singapur, India y China. Esperamos completarlo pronto", explicó Kafle a EFE.

Según el portavoz policial, la extracción de ADN de dientes o huesos suele tardar unos cuatro días, mientras que las muestras de sangre pueden procesarse en unos dos.

"No sabemos cuánto tiempo llevará verificar los cuerpos tras la coincidencia del ADN", admitió Kafle. Las autoridades trabajan con 2.698 muestras de ADN, de las cuales 1.286 corresponden a los restos recuperados y 1.412 a familiares que buscan a sus seres queridos, incluidas muestras tomadas en el extranjero.

Los restos enterrados temporalmente ante la falta de espacio en las morgues han sido registrados con códigos individuales y se les han tomado muestras genéticas para permitir su posterior identificación y entrega a las familias.

La riada del pasado 26 de agosto arrastró personas, viviendas e infraestructuras y mantiene todavía a 5.130 personas desaparecidas, entre ellas 587 extranjeros. Muchos cuerpos fueron recuperados días después del desastre y otros aparecieron kilómetros río abajo de los lugares donde las víctimas fueron vistas por última vez.

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