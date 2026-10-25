Cuatro años de terror: Netanyahu afronta unas elecciones clave en Israel con la huella de la destrucción en Gaza

Los detalles Su mandato ha quedado marcado por el 7 octubre de 2023, pero el primer ministro israelí también un juicio por corrupción, las consecuencias de su controvertida reforma judicial y una orden de arresto de la CPI.

Benjamin Netanyahu enfrenta un momento crítico antes de las elecciones que podrían terminar con su mandato. A pesar de sus intentos de apelar al miedo, como la publicación de un dibujo de una explosión nuclear en Tel Aviv, miles de israelíes han salido a protestar contra él. Durante sus cuatro años de gobierno, ha dejado un legado de destrucción en Gaza y Cisjordania, con más de 70.000 víctimas. Los manifestantes exigen una investigación sobre el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás perpetró un ataque mortal, y critican su gestión de la seguridad. Además, Netanyahu enfrenta un juicio por corrupción, una controvertida reforma judicial y una orden de arresto por presuntos crímenes de guerra, mientras la sociedad israelí se encuentra dividida y el país más aislado internacionalmente.

Benjamin Netanyahu tiene tres días antes de las elecciones que pueden poner fin a su Gobierno. Él está apelando al miedo con la publicación de un dibujo hecho con IA de una explosión nuclear en el centro de Tel Aviv, pero miles de israelíes han salido a la calle para protestar contra él este fin de semana.

Porque de los cuatro años de mandato del primer ministro israelí, la huella que ha dejado es claramente el reguero de destrucción en Gaza y Cisjordania con más de 70.000 víctimas y una crisis humanitaria llevada al límite.

Pero los israelíes no olvidan y en sus protestas exigen una investigación sobre el 7 de octubre y piden responsabilidades a Benjamín Netanyahu, que busca mantenerse en el poder después de cuatro años marcados por guerras y polémicas.

"Que el Gobierno responsable de aquello se presente otra vez es una locura. Debería haberse marchado al día siguiente", afirma Gadi Derazne, manifestante israelí.

Su mandato queda marcado por aquel 7 octubre de 2023, cuando Hamás asesinó a unas 1.200 personas y secuestró a 251. El mayor fracaso de seguridad israelí ocurre bajo su Gobierno y después llegan las acusaciones de haber prolongado las negociaciones para liberar a los rehenes y su rechazo a una investigación estatal independiente.

La respuesta militar desencadena una guerra devastadora en Gaza y conflictos que se extienden por Oriente Medio hasta Irán. Con miles de víctimas palestinas y un creciente aislamiento internacional, Netanyahu defiende las ofensivas como necesarias para garantizar la seguridad de Israel.

Pero el frente militar no es el único. Netanyahu afronta un juicio por corrupción, las consecuencias de su controvertida reforma judicial y una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra.

"La sociedad judía israelí está más dividida que nunca, el país está más aislado que nunca, cada vez más judíos israelíes abandonan Israel", apunta Jorge Ramos Tolosa, profesor de historia contemporánea en la Universidad de Valencia.

Tras cuatro años de conflictos y divisiones, Netanyahu vuelve a las urnas con su continuidad política en juego.

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