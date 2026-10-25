Trump apunta a que los migrantes son la causa de los disturbios en Barcelona o Francia: "Son gentes airadas"

¿Qué ha dicho? El presidente de EEUU ha señalado que "cientos miles de personas se colaron en España hace un mes", en posible referencia a la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que la entrada de "cientos de miles de personas" en España, en referencia a la crisis migratoria en Ceuta, representa un problema. Durante una entrevista con 'Fox News', Trump comparó la situación en España con la de Estados Unidos, destacando que su gestión ha mejorado la seguridad y reducido la delincuencia en su país. Además, criticó la política migratoria de Francia y afirmó que los disturbios en Europa son causados por personas que "odian" esos países. Trump hizo estas declaraciones en el marco de su campaña electoral, antes de un mitin en Michigan.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este domingo del "problema" que ha supuesto para España la entrada de "cientos de miles personas hace un mes", en posible referencia a la entrada masiva de más de 80.000 migrantes en Ceuta desde Marruecos del día 30 de julio.

"Mire lo que están haciendo a Europa. Mire a España. Cientos de miles de personas se colaron en España hace un mes. Entonces dije 'Oh. Eso va a ser un problema'", ha afirmado Trump en una entrevista telefónica con 'Fox News', en la que ha comparado a "la gente que lleva cientos de años en España con su familia, su linaje" y a "los que se cuelan en su país". "Son gentes airadas", ha señalado.

Así, se ha referido a los disturbios en Barcelona Francia e Italia afirmando que "la gente que está causando problemas es gente que odia" a los tres países. "No son de allí. Les odian", ha manifestado.

En este sentido, Trump, que está inmerso en una gira de campaña para intentar revertir los malos datos que las encuestas auguran a los republicanos en los comicios, ha destacado la buena situación de Estados Unidos en asuntos de seguridad y migratorios, gracias a su gestión al frente de la Casa Blanca.

"Era un mal país hace dos años, era un país inseguro. Ahora tenemos las cifras más bajas de delincuencia registradas en los últimos 100 años, y eso a pesar de que dejaron entrar a muchos criminales, y eran cantidades absolutamente enormes de personas", ha declarado.

En este punto, ha recurrido a la comparación con lo que ocurrió en España en agosto durante la crisis de Ceuta: "Si yo estuviera dirigiendo un país sudamericano o cualquier país, también vinieron de toda África, sería diferente; ahora mira lo que le están haciendo a Europa. Mira España", ha expresado. Asimismo, Trump ha contrapuesto lo que ocurre estos días en Francia con su política migratoria y ha recordado que cuando conoció a Macron, le dijo: "Estás destruyendo Francia; estás dejando entrar gente que odia tu país".

El presidente ha intervenido este domingo en 'Fox News' antes de dirigirse a Michigan, donde dará un mitin, un día después de que el expresidente Barack Obama también acudiera a este estado en un acto de campaña de apoyo al candidato a senador Abdul El-Sayed.

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