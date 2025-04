El secretario de Defensa de Trump compartió los planes de bombardear a los hutíes en otro chat de Signal con su mujer y su hermano

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, está en el centro de una nueva controversia tras compartir información militar sensible en un chat privado de Signal con su esposa, hermano y abogado. Este incidente, revelado por The New York Times, se suma al caso 'Signalgate', donde datos sobre bombardeos en Yemen se filtraron a un periodista. La situación ha provocado despidos y bajas administrativas en el Pentágono, con acusaciones de filtraciones de información. Hegseth habría utilizado su teléfono personal para compartir horarios de vuelos militares. La controversia ha generado críticas sobre su gestión, calificándola de "caos total".