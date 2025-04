El Pentágono abre una investigación al secretario de Defensa de Trump por el escándalo de Signal

El Pentágono ha iniciado una investigación interna tras la filtración accidental de conversaciones privadas del Secretario de Defensa, Pete Hegseth, a un periodista de 'The Atlantic'. Estas conversaciones, que involucraban a altos cargos del Departamento de Defensa, fueron enviadas a través de Signal. La investigación, solicitada por el Comité de Servicios Armados del Senado, busca evaluar el cumplimiento de las políticas de seguridad en el uso de aplicaciones de mensajería.

El Pentágono ha abierto una investigación interna tras la filtración de conversaciones privadas del Secretario de Defensa, Pete Hegseth, a través del canal de mensajería Signal. Las conversaciones, que involucraban a varios altos cargos del Departamento de Defensa (DoD), fueron enviadas por error a un periodista de 'The Atlantic' el pasado 15 de marzo.

"El objetivo de esta evaluación es determinar hasta qué punto el Secretario de Defensa y otros empleados del DoD cumplieron con las políticas de seguridad para el uso de aplicaciones de mensajería comercial", ha indicado el Pentágono en un comunicado oficial. La investigación ha sido solicitada por el Comité de Servicios Armados del Senado, compuesto por republicanos y demócratas, que temen que la filtración de información sensible pueda comprometer la seguridad nacional.

Trump despide a altos funcionarios de Seguridad Nacional

La administración Trump ha tomado medidas drásticas al despedir a varios directores de Seguridad Nacional, incluidos algunos miembros del equipo del asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz. La decisión fue tomada tras la intervención de la activista de extrema derecha Laura Loomer, quien presionó directamente al presidente Trump para que llevara a cabo estos despidos.

Varios medios de comunicación, como 'CNN', 'The New York Times' y 'Associated Press', han confirmado que Loomer tuvo una reunión privada con Trump en la que le presentó sus conclusiones sobre el personal de seguridad nacional.

Loomer, conocida por sus posturas extremistas y teorías conspirativas, había instado al presidente a tomar medidas contra los miembros del equipo de Waltz, tras la filtración de información sensible sobre los ataques militares de Estados Unidos en Yemen, revelada por 'The Atlantic'. Aunque Waltz intentó defender la integridad de su equipo, finalmente fue desautorizado por la influencia de Loomer, quien contó con el apoyo del congresista republicano Scott Perry.