Los saqueos en Francia acaban en plataformas de reventa: maquillaje, zapatillas y joyas a precios reducidos

Lo que se sabe Aparecen en plataformas de reventa productos robados en comercios franceses. Las autoridades del país ya trabajan con herramientas de IA para identificar a los responsables.

En Francia, personas encapuchadas están saqueando comercios, desde tiendas de lujo hasta establecimientos de zapatillas y maquillaje, para después revender los productos en plataformas como Vinted o Wallapop. Aunque estas plataformas han prometido eliminar los anuncios relacionados con los saqueos y colaborar con el Gobierno, aún se encuentran algunas ofertas. Ante esta situación, el Gobierno francés, liderado por el primer ministro Sébastien Lecornu, ha prometido una respuesta más dura y critica la falta de previsión de algunos saqueadores. Las autoridades están utilizando tecnología avanzada, como el reconocimiento facial y la geolocalización, para identificar a los implicados.

Encapuchados y con la cara tapada, decenas de personas en Francia revientan los escaparates de comercios y, en cuestión de minutos, se llevan todo lo que encuentran en su interior. Los saqueos afectan a todo tipo de establecimientos, desde tiendas de artículos de lujo hasta comercios de zapatillas y maquillaje.

El destino de estos saqueos es, en muchas ocasiones, plataformas de reventa como Vinted o Wallapop, donde los usuarios publican anuncios con estos artículos a precios muy reducidos. En estas webs aparecen, además, compradores interesados en productos concretos. "Por favor, los que tengan maquillaje del 17 de octubre, escríbanme por privado", reza una de las publicaciones.

Las plataformas de reventa se han comprometido a retirar los anuncios relacionados con los saqueos y a facilitar al Gobierno los datos de los usuarios que los publican. Sin embargo, todavía es posible encontrar algunas de estas ofertas.

Ante esta situación, el Ejecutivo francés ha prometido endurecer la respuesta contra los responsables. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha resaltado la falta de previsión de algunos participantes en los robos: "Muchos saqueadores son tan genios que no llevan pasamontañas ni máscaras".

Las autoridades francesas trabajan, además, con herramientas tecnológicas para identificar a los implicados, entre ellas sistemas de reconocimiento facial y técnicas de geolocalización de teléfonos móviles.

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