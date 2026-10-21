Crece la desconfianza en Europa por el acercamiento de Rusia y EEUU en plena polémica por los sabotajes de Moscú

El contexto El 'Wall Street Journal' atribuye al Kremlin una campaña de sabotajes contra objetivos europeos, entre los que se encuentra el ataque con drones a Leipzig, en Alemania.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el emisario de Estados Unidos, Steve Witkoff, escenificaron un acercamiento entre el Kremlin y la Casa Blanca, en un contexto de crecientes preocupaciones europeas por presuntas operaciones de sabotaje rusas en Occidente. Según 'The Wall Street Journal', Rusia podría estar llevando a cabo una campaña de sabotajes contra objetivos europeos, como el intento de ataque con drones en Leipzig, Alemania, en agosto. Esta campaña busca presionar a Alemania, un aliado clave de Kiev, y podría llevar a la activación del artículo 5 de la OTAN. Además, las sospechas sobre las operaciones rusas se extienden al ámbito espacial, con maniobras del satélite ruso Kosmos-2612 cerca del ICEYE-X36 estadounidense, lo que genera preocupación por posibles interferencias.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el emisario de Estados Unidos, Steve Witkoff, escenificaron este miércoles un acercamiento entre el Kremlin y la Casa Blanca. Este recibimiento, sin embargo, coincide con las crecientes preocupaciones europeas por las presuntas operaciones de sabotaje atribuidas a Rusia en territorio occidental.

Según ha publicado 'The Wall Street Journal' a partir de informaciones de la inteligencia estadounidense, Rusia podría estar llevando a cabo una campaña de sabotajes contra objetivos europeos. La tentativa de ataque con drones cargados de explosivos a la alemana Leipzig formaría parte de esta campaña.

El incidente se produjo en agosto y tuvo como objetivo instalaciones y aeronaves vinculadas al transporte militar. Sin embargo, el artefacto no llegó a detonar y no hubo víctimas.

Según el medio estadounidense, uno de los fines de esta campaña sería aumentar la presión sobre Alemania, uno de los principales apoyos europeos de Kiev, y generar una respuesta que eleve el riesgo de una escalada entre Rusia y la Alianza Atlántica. Además, Alemania podría verse forzada a solicitar la activación del artículo 5 de la OTAN, que establece que un ataque contra un aliado se considera un ataque contra todos.

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha advertido de que Rusia representa un desafío para la seguridad europea. En declaraciones a Bloomberg, el dirigente alemán ha alertado de que Putin pretende alterar el orden político del continente.

La tensión llega al espacio

Las sospechas sobre las operaciones rusas se extienden asimismo al ámbito espacial. Entre el 15 y el 19 de octubre, el satélite ruso Kosmos-2612 realizó maniobras de aproximación al ICEYE-X36, un satélite comercial estadounidense que utiliza tecnología de radar para obtener imágenes de la superficie terrestre.

Esta aproximación ha suscitado preocupación por la posibilidad de que Rusia intente observar o interferir con un sistema que proporciona información útil para Gobiernos y fuerzas armadas occidentales, incluida Ucrania.