La vacunación obligatoria contra el coronavirus para los trabajadores sanitarios en Reino Unido ha jugado una mala pasada al ministro de Sanidad. Durante una visita a un centro de salud, Sajid Javid mantuvo una conversación con un sanitario que ha decidido no vacunarse.

En el vídeo, Javid pregunta a un grupo de sanitarios por esta vacunación obligatoria sin obtener respuesta, pero se gira y encuentra a este sanitario. "He tenido COVID, tengo anticuerpos y he estado trabajando desde el principio de la pandemia. No me he vacunado y no quiero vacunarme", explica al ministro.

Después de añadir que "la ciencia no es lo suficientemente fuerte" en este sentido, Javid le contesta: "Esa es tu opinión". Posteriormente, prosiguen con este debate.

"Si quieres dar protección con una dosis de refuerzo, habría que inyectar a todos cada mes. Si la protección se ha desgastado después de dos meses, después de un mes todavía se tiene un poco de protección. Pero si quieres mantener la protección, necesitará dar la dosis de refuerzo a todos los miembros del personal cada mes, lo que no va a hacer", critica el sanitario.

Javid insiste en que toman sus decisiones "con el mejor consejo, el de los expertos en vacunas".