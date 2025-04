Rusia continúa atacando Ucrania mientras Trump duda si abandonar las negociaciones de paz

Si Rusia atacaba localidades ucranianas con Estados Unidos negociando una paz, sus bombardeos no van a parar ahora que Donald Trump duda si continuar buscando un fin de la guerra. El Ejército ruso ha atacado con el lanzamiento de más de 90 proyectiles zonas de Odesa y Sumy durante esta madrugada, horas después de que EEUU abriera la puerta a levantarse de la mesa de las negociaciones.

Durante la noche y la madrugada de este sábado, Rusia ha lanzado 87 drones y 8 misiles que han destrozado granjas en Odesa y han provocado incendios en Sumy. En Dnipró, los rusos han lanzado esta madrugada seis bombas guiadas sobre una zona residencial.

Ataques continuados que se han cobrado la vida de miles de personas desde el inicio de una guerra por la que Estados Unidos no parece estar por la labor de frenar. Tras un par de meses de negociaciones, Donald Trump parece haber tirado la toalla. Y, aunque no confirma si abandonarán las negociaciones de paz si no se llega a un acuerdo, tampoco afirma lo contrario: "Bueno, yo no diría eso, pero queremos ver un final".

En cambio, Marco Rubio, su secretario de Estado, mucho más contundente, no deja lugar a dudas. "No vamos a continuar con este esfuerzo durante semanas ni meses. Por lo tanto, necesitamos determinar rápidamente, y hablo de cuestión de días, si es factible en las próximas semanas. Si no va a suceder, seguiremos adelante", aseguraba este viernes.

Por otro lado, JD Vance si hablaba de "optimismo" acerca de un final de la guerra. Mensajes contradictorios entre los subordinados de un Donald Trump que prefiere mantenerse en la ambigüedad mientras un acuerdo de paz parece más lejos que nunca.

Tampoco ayuda que el portavoz de Putin en la ONU, Vassily Nebenzia, diga públicamente que un alto el fuego no es un escenario realista: "Hablar de alto el fuego es simplemente irrealista en este momento". Porque, según él, es Ucrania quien no ha respetado el intento de alto el fuego.