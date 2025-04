Trump se muestra "optimista" con las negociaciones por la paz en Ucrania y deja de lado las afirmaciones de Rubio

La Administración Trump muestra divisiones en su postura sobre las negociaciones de paz en Ucrania. Mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la seguridad de Europa no es una prioridad para Estados Unidos y amenazó con abandonar las conversaciones, el presidente Trump y el vicepresidente JD Vance expresaron un optimismo diferente. Trump manifestó que tanto Rusia como Ucrania muestran entusiasmo por alcanzar un alto el fuego duradero y confía en que las negociaciones avanzarán hacia un acuerdo. Aseguró que ninguna de las partes engaña y espera una respuesta de Moscú sobre su propuesta de alto al fuego. Las declaraciones se producen tras contactos diplomáticos en París con Francia, Ucrania, Reino Unido y Alemania.

La Administración Trump no se pone de acuerdo en cuanto a sus impresiones de las negociaciones para la paz en Ucrania. Si este viernes por la mañana el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, aseguraba que "el futuro de Ucrania y la seguridad de Europa no son una prioridad para los EEUU de Donald Trump" y amenazaba con dejar de lado las conversaciones si no se llegaba ya a un acuerdo, por la tarde tanto el vicepresidente estadounidense, JD Vance, como el propio presidente decían lo contrario.

Para el mandatario republicano, tanto Rusia como Ucrania muestran "entusiasmo" en llegar a un alto el fuego duradero y confía en "conseguir" que las negociaciones sigan avanzando hacia un arreglo. Así lo afirmaba Trump en rueda de prensa a última hora de la tarde, en la que reiteraba su optimismo respecto a la negociación del conflicto en el este de Europa en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval,

"Toda mi vida ha sido una gran negociación y sé cuándo la gente nos engaña y cuándo no. Tengo que ver un entusiasmo por ponerle fin (a la guerra). Creo que veo ese entusiasmo. Creo que lo veo en las dos partes", afirmaba el mandatario.

Preguntado por si cree que Moscú le está "engañando", Trump se expresó convencido de que ninguna de las dos partes lo está haciendo, mientras espera que Gobierno de Vladímir Putin se pronuncie "esta semana", según afirmó ayer, sobre su propuesta de alto al fuego. Y agregaba: "Vamos a ver si lo conseguimos. Creo que tenemos una posibilidad realmente buena de conseguirlo y está llegando ahora a un punto crítico", rechazando después decir si EEUU seguirá dando ayuda militar a Ucrania sea cual sea el resultado.

Las declaraciones se producen después de que el secretario de Estado y el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, viajaran a París para mantener contactos diplomáticos sobre el conflicto con Francia y con delegaciones Ucrania, Reino Unido y Alemania y realizaran las declaraciones mencionadas. Poco después, Vance salía al paso diciendo que "se sienten optimistas" sobre un posible acuerdo de paz.