El príncipe heredero de Irán llama a la movilización contra el Gobierno y muestra su intención de volver al país

El príncipe heredero e hijo mayor del último sah de Irán, Reza Pahlaví, ha llamado este sábado a la población iraní a que continúe todo este fin de semana sus protestas contra las autoridades, instado a los trabajadores a que convoquen una huelga general para redoblar la presión sobre el Gobierno y anunciado que está ultimando los preparativos para volver a su país cuando las circunstancias sean oportunas.

Irán está a punto de cumplir una semana de manifestaciones que estallaron con el desplome de la moneda nacional, el rial, y que han terminado degerando en disturbios que han dejado, según ONG, en torno a medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad.

El Gobierno iraní, que admitió en su momento los motivos originales de las manifestaciones, ha acusado en los últimos días a Estados Unidos y sus aliados de provocar este descenso a la violencia. El país lleva 36 horas bajo un corte de internet, según el portal especializado NetBlocks.

Pahlaví, príncipe heredero del extinto Irán monárquico, vive en el exilio desde la Revolución Islámica de 1979 y reside en el estado norteamericano de Maryland.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Pahlaví se ha declarado convencido de que las manifestaciones lograrán poner "completamente de rodillas a la República Islámica y a su desgastado y frágil aparato de represión".

"En este sentido, hago un llamamiento a los trabajadores y empleados de sectores clave de la economía, especialmente el transporte, el petróleo, el gas y la energía, a iniciar un proceso de huelga a nivel nacional", ha añadido.

El príncipe heredero iraní ha instado igualmente a la población a que salgan "a las calles hoy y mañana, sábado y domingo (10 y 11 de enero), esta vez a partir de las 18.00 h, con banderas, imágenes y símbolos patrios, y tomen los espacios públicos".

"Nuestro objetivo ya no es solo salir a las calles; nuestro objetivo es prepararnos para conquistar y defender los centros urbanos", ha indicado. "También me preparo para regresar a mi patria y estar con ustedes, la gran nación de Irán, cuando nuestra revolución nacional triunfe. Creo que ese día está muy cerca", ha anunciado el heredero.

