Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

Restos de un misil de defensa aérea de la OTAN caen en Turquía tras interceptar un proyectil lanzado desde Irán

Los detalles La OTAN ha condenado el incidente y ha reafirmado su respaldo a Ankara frente a los "ataques indiscriminados" de Teherán en la región.

Las autoridades iraníes han negado este jueves el lanzamiento de un misil balístico desde su territorio y hacia Turquía, después de que las autoridades turcas hayan anunciado el derribo de un proyectil de esta clase disparado desde el país centroasiático.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán ha rechazado estar detrás de este ataque y ha manifestado su respeto a la soberanía de Turquía, descrito como país "amigo", en una breve nota recogida por las agencias de noticias iraníes Mehr e IRNA, sin dar más detalles.

Esta declaración llega después de que Ankara haya anunciado el derribo por parte de sistemas de defensa aérea de la OTAN de un misil balístico disparado desde Irán que "se dirigía a su espacio aéreo" tras sobrevolar Irak y Siria, tras lo que convocó al embajador de Irán en el país, Mohamad Hasan Habibolahzadé, para protestar por lo sucedido a pesar de que el misil había sido interceptado.

El portavoz de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, ha detallado en un comunicado que un fragmento del misil "cayó en una zona despejada" en el distrito de Dortyol, en Hatay, "sin que se registraran víctimas ni heridos", y ha asegurado que "se tomarán todas las medidas necesarias para defender el territorio y el espacio aéreo turcos sin vacilación alguna".

El incidente ha sido condenado por la OTAN, que ha reafirmado su respaldo a Ankara frente a los "ataques indiscriminados" de Teherán en la región. Se trata del primer incidente de este tipo desde el estallido del conflicto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

