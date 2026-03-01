Las represalias de Irán: el régimen lanza proyectiles contra 11 países, entre ellos dos a una base británica en Chipre

Un policía inspecciona los daños en el lugar de un edificio que fue alcanzado por un misil iraní en Tel Aviv

¿Por qué es importante? La respuesta de los ayatolás a la ofensiva de EEUU e Israel no se ha hecho esperar y ha lanzado al menos 800 proyectiles contra diferentes estados que han dejado al menos un muerto en Tel Aviv.

Irán ha respondido a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, que resultó en la muerte del ayatolá Ali Jamenei, lanzando más de 800 proyectiles en 11 países, incluyendo un ataque en Europa cerca de una base británica en Chipre. El Secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, indicó que dos misiles impactaron en Chipre, aunque no se cree que fueran dirigidos específicamente allí. Israel ha sido el principal objetivo, con más de 200 misiles impactando en Tel Aviv, causando evacuaciones y daños estructurales. Emiratos Árabes Unidos también ha sido atacado, con impactos en Dubái. Otros países afectados incluyen Qatar, Baréin, Omán, Jordania, Arabia Saudí, Siria, Irak y Kuwait.

Irán ha respondido rápidamente a la ofensiva perpetrada por Estados Unidos e Israel que ha acabado con la vida del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Durante todo el sábado y el comienzo del domingo el régimen iraní ha atacado diferentes países lanzando al menos 800 proyectiles en total divididos en 11 estados diferentes, uno de ellos en Europa, concretamente cerca de una base británica situada en Chipre.

Ese precisamente ha sido uno de los últimos ataques iraníes que se han producido. El Secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, ha informado este domingo en una entrevista en 'Sky News' que dos misiles iraníes han sido disparados contra una base británica en Chipre.

"No creemos que estuvieran dirigidos contra Chipre, pero, sin embargo, es un ejemplo de la amenaza real y creciente que representa un régimen que está atacando con violencia a toda la región, y eso nos exige actuar", ha afirmado, aunque también ha explicado que no están "seguros" de si los misiles "apuntaban intencionalmente a nuestras bases".

Ahora bien, el principal objetivo de las represalias iraníes ha sido el país que ha ejecutado el ataque contra ellos, Israel. Allí se han contabilizado más de 200 misiles y al menos una decena de drones. Algunos de ellos han logrado su objetivo y han impactado, principalmente en la ciudad de Tel Aviv, donde el ayuntamiento ha evacuado a unos 200 residentes de la zona después de la muerte de una mujer.

En cuanto a los daños estructurales, hasta ahora el Ayuntamiento de Tel Aviv ha inspeccionado aproximadamente 40 edificios, con diversos grados de impacto identificados. Un edificio ha sido declarado inhabitable, 29 sufrieron daños materiales sin impacto estructural significativo y otros diez registraron daños menores, como persianas rotas.

Emiratos Árabes Unidos ha sido el segundo objetivo de los iraníes. Allí, alrededor de 140 miles y más de 250 drones se han dirigido contra el país, principalmente sobre Dubái, lo que ha provocado la evacuación del famoso rascacielos Burj Khalifa y algún otro de los grandes edificios de la ciudad.

Otros países atacados

La cifra de países atacados por Irán asciende a 11, aunque el número de proyectiles es difícil de calcular ya que hay algunos estados que no han especificado cuántos misiles y drones han llegado. Es el caso de Irak o Kuwait, que más allá de informar de la llegada de "múltiples misiles" no han especificado cuántos.

Quien sí lo ha especificado es Qatar, que a primera hora de este domingo ha reportado el ataque con 66 misiles, mientras que en el caso de Baréin han sido 45 y nueve drones, algunos de ellos llegando a impactar.

Los otros países que han denunciado ataques iraníes son Omán, Jordania, Arabia Saudí y Siria.

