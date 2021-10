El Gobierno británico ha confirmado que "sigue muy de cerca" la aparición de una "descendiente" de la variante delta del coronavirus, que podría ser entre un 10% y 15% más transmisible que esta, la cual ya es el doble de contagiosa que el original SARS-CoV-2.

Los expertos la han denominado "AY.4.2" y advierten de que su frecuencia ha aumentado en el Reino Unido, donde podría ser responsable ahora de casi el 10% de casos de COVID-19, según han explicado dos expertos al diario 'Financial Times'.

Su prevalencia está aumentando rápidamente, pero no como lo hizo la primera delta tras pasar de India a este país a principio de este año. Este "nuevo linaje del SARS-CoV-2" es "descendiente" de la variante delta (B.1.167.2) y "tiene dos mutaciones características" en la proteína S, "Y145H" y "A222V", las cuales podrían ofrecer al virus ventajas para sobrevivir, señala el experto Francois Balloux en la publicación Science Media Centre.

En caso de confirmarse las pruebas preliminares, la "AY.4.2" podría convertirse en la variante del coronavirus más infecciosa desde que comenzó la pandemia, según Balloux, director del Instituto de Genética del University College London. "Pero debemos de ser precavidos en estos momentos".

El Reino Unido, ha precisado, es el único país en el que ha despegado de esta manera y no descartaría aún que su crecimiento se deba a un evento demográfico fortuito". No obstante, es "probable" que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasifique como "variante bajo investigación", por lo que le asignaría entonces una letra del alfabeto griego.

Aún así, ha pedido que no "cunda el pánico", pues aunque podría ser "ligeramente más transmisible", no será "algo tan desastroso como lo que hemos experimentado previamente". Mientras, un portavoz oficial del primer ministro británico, Boris Johnson, ha subrayado hoy que las autoridades siguen "muy de cerca" su evolución y aseguró que "no dudaremos en tomar las medidas necesarias".