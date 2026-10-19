Un regalo de 10.800 millones de dólares: Elon Musk promete dar una acción de Space X a cada niño de EEUU

Sí, pero... El magnate no ha dado muchos detalles al respecto más allá de que repartirá las acciones en 2027. No ha aclarado hasta qué edad recibirán el regalo.

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, busca mejorar su imagen y atraer a los jóvenes prometiendo regalar una acción de SpaceX a cada niño en Estados Unidos para 2027. Aunque no ha especificado los requisitos, se estima que el regalo alcanzaría a unos 72 millones de menores, lo que costaría alrededor de 10,500 millones de dólares, una pequeña fracción de su fortuna, que Forbes valora cerca de un billón de dólares. Esta iniciativa se asemeja a la de Anthropic, que destinará un 5% de sus acciones al bien público, aunque Musk cree que es mejor regalarlas directamente a la gente.

El hombre más rico del mundo, Elon Musk, busca acabar con su imagen de supervillano y ganarse a los más jóvenes. Y, para ello, el dueño de Space X ha prometido regalar una acción de su empresa a cada niño de Estados Unidos. "El primero de muchos", ha asegurado al respecto el magnate en su cuenta de 'X'.

Ahora bien, apenas ha dado más detalles más allá de que las repartirá en 2027. Musk ha dado el titular sin contar los requisitos que pondrá porque él habla, literalmente, de niños, pero se desconoce hasta qué edad podrían conseguir ese regalo.

Si nos centramos en los menores que actualmente hay en Estados Unidos, son unos 72 millones. O sea, regalará 72 millones de acciones. Teniendo en cuenta que actualmente cada una cuesta unos 146 dólares, el coste de este anuncio rondaría hoy los 10.500 millones de dólares. Y, sin embargo, para Musk es una porción mínima de su patrimonio. Su regalo sería aproximadamente un 1% de sus acciones y también de su fortuna. Forbes calcula que el patrimonio neto de Elon Musk roza ya el billón de dólares.

Un regalo en la misma línea que Anthropic. La compañía ha anunciado, antes que Musk, que va a destinar un 5% de sus acciones para lo que llaman "el bien público", para iniciativas de interés general. Eso sí, el magnate ha contestado a la tecnológica diciendo que es mejor regalar las acciones a la gente.

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