El racismo regresa al Pentágono: el 'señor de la guerra' de Trump retira el retrato del primer general negro de cuatro estrellas de EEUU

¿Por qué es importante?El Pentágono ha retirado el retrato del general Daniel 'Chappie' James, el primer afroamericano en alcanzar el rango de cuatro estrellas en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Un gesto, considerado por muchos como racista, del secretario de Defensa de Trump, que ha suscitado gran polémica.

Daniel 'Chappie' James es un icono en la historia militar de Estados Unidos, reconocido como uno de los pilotos más destacados de sus fuerzas aéreas. Participó en más de 100 misiones de combate en la Segunda Guerra Mundial, Vietnam y Corea, y fue el primer afroamericano en alcanzar el rango de general de cuatro estrellas. Sin embargo, su legado ha sido objeto de controversia racial, especialmente tras la decisión de Pete Hegseth, secretario de Defensa de Trump, de retirar su retrato de la Galería de Arte de la Fuerza Aérea. Este acto ha sido visto como un reflejo del racismo persistente en el ejército, donde Hegseth ha bloqueado ascensos y removido a oficiales negros y mujeres.

Su legado siempre ha sido motivo de orgullo para los estadounidenses y es considerado por mucho como el piloto más grande de sus fuerzas aéreas. No en vano, Daniel 'Chappie' James fue piloto de caza en la Segunda Guerra Mundial y participó en más de 100 misiones de combate en Vietnam y en Corea.

También se unió al 477.º Grupo de Bombardeo, la primera unidad de bombarderos afroamericanos en la historia militar de Estados Unidos. James ya llevaba 26 años en el ejército cuando se enfrentó a Gadafi en Libia.

De hecho, su intachable labor lo convirtió en el primer general de cuatro estrellas negro de Estados Unidos, la máxima figura aérea del país. Fue el primer afroamericano en la historia del ejército estadounidense en alcanzar ese rango, y eso ya le ocasionó ataques racistas hace más de medio siglo.

Polémica racista

Pero la discriminación que sufrió en vida ha regresado casi 50 años después de su muerte ha regresado al Ejército de Estados Unidos. Aunque James tenga un museo propio dedicado a su figura por mérito propio, Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Trump, ha decidido descolgar su retrato de la Galería de Arte de la Fuerza Aérea, dentro del Pentágono. El espacio en la pared se dejó completamente vacío, en lugar de ser reemplazado por otra obra.

James, fallecido en 1978, probablemente no se habría sorprendido. "Una de las preguntas más insultantes que me hacen a veces es: '¿Te dieron tu cuarta estrella solo porque se acerca el bicentenario y querían decir que tenemos un general negro?' No me dieron nada. Y en mi servicio no se regalan estrellas. Hay que ganárselas".

Es un ejemplo más del racismo de Hegseth, quien ha intervenido directamente para bloquear o retrasar los ascensos de más de una docena de oficiales superiores negros y mujeres y además, ha destituido o apartado a varios oficiales negros y mujeres de alto rango.

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