Ahora

ÚLTIMA HORA

Las últimas noticias de la guerra de Irán en directo

Con financiación estatal

"Él quería tener hijos": Israel da luz verde a congelar el semen de los soldados muertos en combate

Los detalles Shanon, madre de un soldado muerto en 2023, dijo 'sí' a la pregunta de los israelíes y ahora busca en redes a una mujer para dar a luz a su nieto: "Busco a alguien que quiera dar a luz a un niño de su semilla".

La madre de Barel, soldado muerto en Gaza, busca madre para su nieto
Escucha esta noticia
0:00/0:00

"¿Quiere que guardemos el semen de su hijo fallecido?" Es la pregunta que hace Israel. Es la cuestión que los israelíes plantean a las familias de los soldados caídos en combate en el momento de comunicarles que su hijo ha muerto.

Es lo que le preguntaron, por ejemplo, a Shanon. A una mujer cuyo hijo murió en 2023 en Gaza y que no tuvo duda alguna a la hora de responder: "¿Que pregunta es esa? Firmé de inmediato".

"Él quería tener hijos. Me conformo con uno", prosigue la mujer, una de las personas beneficiadas por el hecho de que ahora Israel, después de que la ley supusiera un obstáculo antes del 7 de octubre, esté promoviendo e incluso financiando el proceso de congelación de espermatozoides.

Ahora, a través de las redes, busca a una mujer para tener el nieto de su hijo muerto: "Soy la madre de Barel. Busco a alguien que quiera dar a luz a un niño de su semilla. Si crees que eres la adecuada, por favor ponte en contacto conmigo".

Y hay miles de solicitudes, porque donde unos ven a un genocida hay otros que ven en él un héroe de guerra: "El niño o la niña estarán orgullosos de su padre".

Mientras, lo primero que atacó Israel en Gaza fue la clínica al-Basma, el mayor centro de fertilidad donde se preservaban más de 4.000 embriones congelados.

Es algo que se suma a la destrucción de unidades neonatales y que, como tantas otras cosas que Israel ha hecho en Gaza, está recogido en la Convención contra el Genocidio.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Rufián liderará la lista de ERC en el Congreso para las elecciones generales
  2. La Policía desaloja la playa de El Guano, el último asentamiento de migrantes en Ceuta
  3. Guerra Rusia-Ucrania en directo | Zelenski responde a Trump: asegura que convocará elecciones en Ucrania si Putin acepta un alto el fuego de 60 días
  4. Rosario y Pedro, dos historias de desahucio marcadas por la vulnerabilidad: "No tengo ningún sitio donde ir, tengo la calle y nada más"
  5. Al menos 12 muertos y más de 300 heridos tras un ataque de los hutíes contra el aeropuerto de Riad
  6. El papa León XIV será operado de un nódulo en el pulmón en los próximos días