"Él quería tener hijos": Israel da luz verde a congelar el semen de los soldados muertos en combate

Los detalles Shanon, madre de un soldado muerto en 2023, dijo 'sí' a la pregunta de los israelíes y ahora busca en redes a una mujer para dar a luz a su nieto: "Busco a alguien que quiera dar a luz a un niño de su semilla".

Israel plantea a las familias de soldados fallecidos la posibilidad de conservar el semen de sus hijos, como le ocurrió a Shanon, cuyo hijo murió en Gaza en 2023. Ella aceptó sin dudarlo, ya que su hijo deseaba tener descendencia. Israel, tras eliminar barreras legales, ahora apoya y financia la congelación de espermatozoides. Shanon busca en redes a una mujer que quiera tener un hijo de su hijo fallecido, recibiendo numerosas solicitudes. Sin embargo, la situación se complica con la destrucción de infraestructuras médicas en Gaza, como la clínica al-Basma, lo que ha suscitado acusaciones de genocidio.

"¿Quiere que guardemos el semen de su hijo fallecido?" Es la pregunta que hace Israel. Es la cuestión que los israelíes plantean a las familias de los soldados caídos en combate en el momento de comunicarles que su hijo ha muerto.

Es lo que le preguntaron, por ejemplo, a Shanon. A una mujer cuyo hijo murió en 2023 en Gaza y que no tuvo duda alguna a la hora de responder: "¿Que pregunta es esa? Firmé de inmediato".

"Él quería tener hijos. Me conformo con uno", prosigue la mujer, una de las personas beneficiadas por el hecho de que ahora Israel, después de que la ley supusiera un obstáculo antes del 7 de octubre, esté promoviendo e incluso financiando el proceso de congelación de espermatozoides.

Ahora, a través de las redes, busca a una mujer para tener el nieto de su hijo muerto: "Soy la madre de Barel. Busco a alguien que quiera dar a luz a un niño de su semilla. Si crees que eres la adecuada, por favor ponte en contacto conmigo".

Y hay miles de solicitudes, porque donde unos ven a un genocida hay otros que ven en él un héroe de guerra: "El niño o la niña estarán orgullosos de su padre".

Mientras, lo primero que atacó Israel en Gaza fue la clínica al-Basma, el mayor centro de fertilidad donde se preservaban más de 4.000 embriones congelados.

Es algo que se suma a la destrucción de unidades neonatales y que, como tantas otras cosas que Israel ha hecho en Gaza, está recogido en la Convención contra el Genocidio.

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