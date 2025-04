Todo lo que se sabe del accidente de helicóptero en Nueva York, en directo

La empresa del helicóptero accidentado en Nueva York ya había tenido más siniestros previamente

En junio de 2013 un helicóptero de New York Helicopter Charter tuvo que realizar un amerizaje de emergencia sobre el río Hudson, después de que el piloto, de 23 años, detectara un error mecánico durante el vuelo. En aquella ocasión, viajaba una familia de turistas suecos, de dos adultos y dos menores de edad. En aquel entonces, el director ejecutivo de la empresa turística que ofrece vistas panorámicas de Nueva York, Michael Roth, declaró al 'Wall Street Journal' que el helicóptero se sometía a inspecciones rutinarias diarias, pero que no tenía "ni idea de por qué" la aeronave se había averiado durante el vuelo.

Dos años después, otro de sus helicópteros se estrelló mientras volaba a solo seis metros del suelo, poco después de despegar, en el norte de Nueva Jersey. En este episodio, recogido por 'The New York Times', el piloto informó de que el helicóptero había empezado a girar sin control antes de aterrizar bruscamente. En la investigación posterior se descubrió que el mismo helicóptero ya había tenido que realizar un aterrizaje brusco en Chile en 2010, y que se le había instalado un eje de transmisión no apto para volar, según un informe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.