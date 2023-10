Aunque todos los países democráticos tienen en común que es el pueblo el que decide quién forma el Gobierno, de un modo u otro, no todos los sistemas electorales son iguales. En España, por ejemplo, no estamos acostumbrados a escuchar términos como 'curul', que es la versión colombiana o venezolana de nuestro 'escaño', ni tampoco a oír la palabra balotaje. En este caso concreto es porque en España no hay balotajes. La palabra es una adaptación gráfica del francés ballottage y hace referencia a los procesos electorales que necesitan una segunda vuelta. De hecho, el diccionario de la RAE recomienda, en castellano, utilizar el término 'segunda vuelta', pero ambos son sinónimos.

Este balotaje o segunda vuelta no tiene lugar siempre, aunque en sociedades más polarizadas es más frecuente. Al punto de que unas elecciones tengan que celebrar una segunda vuelta se llega cuando, en la primera, no hay un candidato claramente ganador. Cada sistema establece sus mínimos y máximos para necesitar un balotaje; en el caso de Argentina, para que no se dé una segunda vuelta electoral y, por lo tanto, se pueda establecer un ganador en primera vuelta, tienen quedarse alguna de estas dos circunstancias:

Que el candidato más votado tenga más del 45% de los votos

Que el candidato más votado tenga más del 40% y esté a un mínimo de 10 puntos de distancia del segundo candidato

En el caso de las elecciones en Argentina, no se ha dado este caso. Sergio Massa, candidato del peronismo que ha quedado en primer lugar, no ha llegado al 40%, pero además su contrincante principal, el ultraderechista Javier Milei, se ha quedado relativamente cerca. Con casi el 100% de los resultados electorales en Argentina (provisionales, por ahora), Massa ha sumado algo más del 36,6% de los votos, mientras que Milei roza el 30%.

Así pues, y dado que estas circunstancias no se han dado, es necesario realizar una segunda vuelta electoral, que será el 19 de noviembre. Este día sólo se enfrentan dos candidaturas, las dos fórmulas más votadas en la primera elección, es decir, la de Sergio Massa y la de Javier Milei. De estas, sí que sale elegido el presidente de la Nación, así como el vicepresidente, dado que lo que se presenta es un 'binomio' formado por los dos principales candidatos.

Otros países con segunda vuelta electoral (balotaje)

A nivel regional o en pequeñas circunscripciones, son muchos los países que tiran de segundas vueltas electorales; sin embargo, a nivel nacional, sólo una treintena de países tienen previsto en su sistema electoral este balotaje:

Argentina

Austria

Bolivia

Brasil

Bulgaria

Chile

Chipre

Colombia

Costa Rica

Croacia

Ecuador

El Salvador

Eslovaquia

Eslovenia

Finlandia

Francia

Ghana

Guatemala

Haití

Indonesia

Perú

Polonia

Portugal

República Dominicana

Rumanía

Serbia

Ucrania

Uruguay

Zimbabue

Además de estos, la Constitución afgana prevé también la posibilidad de que se celebre una segunda vuelta electoral para elegir al ganador de un proceso, aunque en los últimos años no se puede hablar de sistema democrático en el país. En 2021, los talibanes tomaron el poder de Afganistán por la fuerza, dos años después de las últimas elecciones presidenciales celebrada en el país, en 2019. Sin embargo, antes de su llegada (y después del fin de su anterior régimen), fueron muchas las denuncias por fraude electoral. En Cuba, por ejemplo, sólo existe este sistema en el caso de elecciones de diputados nacionales en circuitos uninominales.